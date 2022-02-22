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Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701
4.6
9
9 520 ₽
10 710 ₽
Поверхностные насосы
  • Персональная скидка
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701
Арт. X1691976
4.6
9
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701
  • Персональная скидка
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701

Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701

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  • -1 190 ₽
9 520 ₽
10 710 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1691976
4.6
9

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Соединитель в комплекте
нет
Высокий напор
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 190 ₽
9 520 ₽
10 710 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Поверхностный насос Джилекс Джамбо 70/50 П 3701 применяется для подачи воды на дачи и в загородные дома. Оснащен мощным двигателем, который способствует напору до 50 метров и производительности до 70 л/мин. Корпус выполнен из пластика, устойчивого к коррозии. В насос установлен эжектор, способствующий увеличению глубины всасывания до 9 метров.

    Преимущества

    • Насос с высокой производительностью 4200 литров в час
    • Агрегат поставляется в полностью готовом к использованию виде
    • Пластиковый корпус не боится коррозии
    • Встроенный эжектор с системой труб "Вентури" - для увеличения глубины всасывания
    • Самовсасывающий насос способен поднимать воду на 50 метров
    • Не требует особого обслуживания