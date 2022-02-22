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Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701
Арт. X1691976
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос Джилекс Джамбо 70/50 П 3701 применяется для подачи воды на дачи и в загородные дома. Оснащен мощным двигателем, который способствует напору до 50 метров и производительности до 70 л/мин. Корпус выполнен из пластика, устойчивого к коррозии. В насос установлен эжектор, способствующий увеличению глубины всасывания до 9 метров.
Преимущества
- Насос с высокой производительностью 4200 литров в час
- Агрегат поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Пластиковый корпус не боится коррозии
- Встроенный эжектор с системой труб "Вентури" - для увеличения глубины всасывания
- Самовсасывающий насос способен поднимать воду на 50 метров
- Не требует особого обслуживания