Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701

Преимущества

Насос с высокой производительностью 4200 литров в час

Агрегат поставляется в полностью готовом к использованию виде

Пластиковый корпус не боится коррозии

Встроенный эжектор с системой труб "Вентури" - для увеличения глубины всасывания

Самовсасывающий насос способен поднимать воду на 50 метров

Не требует особого обслуживания

Поверхностный насос Джилекс Джамбо 70/50 П 3701 применяется для подачи воды на дачи и в загородные дома. Оснащен мощным двигателем, который способствует напору до 50 метров и производительности до 70 л/мин. Корпус выполнен из пластика, устойчивого к коррозии. В насос установлен эжектор, способствующий увеличению глубины всасывания до 9 метров.