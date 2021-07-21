Насос погружной Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, медная обмотка

Насос погружной Могилев Ручеек-1 10 м это простое устройство, широко применяемое на дачных, жилых, садовых и приусадебных участках. С его помощью производится забор воды из скважин, колодцев и иных водных резервуаров. Насос Могилев Ручеек-1 купить стоит за множество достоинств, ниже представлены лишь некоторые из них. Насос не требует специального обслуживания, и может управляться пользователем без лишних усилий. Металлический кожух выполняет функцию предохранения прибора от внешних воздействий. Удлиненный шнур позволяет использовать насос на расстоянии от источника воды, а верхний способ подъема осуществляет самоохлаждение электромагнитного механизма внутри насоса. На корпусе имеются отверстия для продевания троса, чтобы облегчить подъем и погружение насоса в скважину, а наличие винтов увеличивает герметичность прибора.

Преимущества

Надежная защита от внешней среды

Влагонепроницаемость

Простота эксплуатации

Нет необходимости в сервисе

Самоохлаждающаяся система

Удобство монтажа

Эффективность работы

Комплектация