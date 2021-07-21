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Насос погружной Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, медная обмотка
1.0
1
2 129 ₽
2 850 ₽
Вибрационные насосы
    Насос погружной Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, медная обмотка
    Арт. О00000011789
    1.0
    1
    Насос погружной Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, медная обмотка
    Насос погружной Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, медная обмотка
    Насос погружной Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, медная обмотка
      Насос погружной Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, медная обмотка
      Насос погружной Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, медная обмотка
      Насос погружной Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, медная обмотка

      Насос погружной Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, медная обмотка

      • -721 ₽
      2 129 ₽
      2 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011789
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Могилев
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      • -721 ₽
      2 129 ₽
      2 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насос погружной Могилев Ручеек-1 10 м это простое устройство, широко применяемое на дачных, жилых, садовых и приусадебных участках. С его помощью производится забор воды из скважин, колодцев и иных водных резервуаров. Насос Могилев Ручеек-1 купить стоит за множество достоинств, ниже представлены лишь некоторые из них. Насос не требует специального обслуживания, и может управляться пользователем без лишних усилий. Металлический кожух выполняет функцию предохранения прибора от внешних воздействий. Удлиненный шнур позволяет использовать насос на расстоянии от источника воды, а верхний способ подъема осуществляет самоохлаждение электромагнитного механизма внутри насоса. На корпусе имеются отверстия для продевания троса, чтобы облегчить подъем и погружение насоса в скважину, а наличие винтов увеличивает герметичность прибора.

        Преимущества

        • Надежная защита от внешней среды
        • Влагонепроницаемость
        • Простота эксплуатации
        • Нет необходимости в сервисе
        • Самоохлаждающаяся система
        • Удобство монтажа
        • Эффективность работы

        Комплектация

        • Насос погружной вибрационный
        • Электрошнур 10 м
        • Гайки под 3/4"
        • Штуцер 1/2"
        • Инструкция
        • Упаковка