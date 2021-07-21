Насос погружной Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, медная обмотка
Арт. О00000011789
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Беларусь
|
Родина бренда
|Беларусь
|
Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
|
Соединитель в комплекте
|нет
С этим товаром смотрят
- Насос погружной Могилев Ручеек-1 10 м это простое устройство, широко применяемое на дачных, жилых, садовых и приусадебных участках. С его помощью производится забор воды из скважин, колодцев и иных водных резервуаров. Насос Могилев Ручеек-1 купить стоит за множество достоинств, ниже представлены лишь некоторые из них. Насос не требует специального обслуживания, и может управляться пользователем без лишних усилий. Металлический кожух выполняет функцию предохранения прибора от внешних воздействий. Удлиненный шнур позволяет использовать насос на расстоянии от источника воды, а верхний способ подъема осуществляет самоохлаждение электромагнитного механизма внутри насоса. На корпусе имеются отверстия для продевания троса, чтобы облегчить подъем и погружение насоса в скважину, а наличие винтов увеличивает герметичность прибора.
Преимущества
- Надежная защита от внешней среды
- Влагонепроницаемость
- Простота эксплуатации
- Нет необходимости в сервисе
- Самоохлаждающаяся система
- Удобство монтажа
- Эффективность работы
Комплектация
- Насос погружной вибрационный
- Электрошнур 10 м
- Гайки под 3/4"
- Штуцер 1/2"
- Инструкция
- Упаковка