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Насос Могилев Ручеек-1, 15 м, верхний забор, медная обмотка
5.0
2
3 290 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Насос Могилев Ручеек-1, 15 м, верхний забор, медная обмотка
Арт. О00000011791
5.0
2
Насос Могилев Ручеек-1, 15 м, верхний забор, медная обмотка
Насос Могилев Ручеек-1, 15 м, верхний забор, медная обмотка
Насос Могилев Ручеек-1, 15 м, верхний забор, медная обмотка
  • Персональная скидка
Насос Могилев Ручеек-1, 15 м, верхний забор, медная обмотка
Насос Могилев Ручеек-1, 15 м, верхний забор, медная обмотка
Насос Могилев Ручеек-1, 15 м, верхний забор, медная обмотка

Насос Могилев Ручеек-1, 15 м, верхний забор, медная обмотка

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3 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000011791
5.0
2

Характеристики

Производитель
Могилев
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Соединитель в комплекте
нет
Высокий напор
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос Могилев Ручеёк-1 15 м, коробка предназначен для перекачивания воды из колодцев, небольших водоемов с температурой воды не более 35 градусов Цельсия. Благодаря специальным проушинам обеспечено удобное погружение и поднятие насоса. Винты гарантируют герметичность конструкции.

    Преимущества

    • Насос с верхним забором воды - охлаждение электромагнитной системы, защита от перегрузки
    • Не требует обслуживания
    • Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1 15 м, коробка
    • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
    • Насос прост в использовании