Насос Могилев Ручеек-1, 15 м, верхний забор, медная обмотка

Преимущества

Насос с верхним забором воды - охлаждение электромагнитной системы, защита от перегрузки

Не требует обслуживания

Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1 15 м, коробка

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Насос прост в использовании

Насос Могилев Ручеёк-1 15 м, коробка предназначен для перекачивания воды из колодцев, небольших водоемов с температурой воды не более 35 градусов Цельсия. Благодаря специальным проушинам обеспечено удобное погружение и поднятие насоса. Винты гарантируют герметичность конструкции.