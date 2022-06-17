- Персональная скидка
Насос Могилев Ручеек-1, 25 м, верхний забор, медная обмотка
Арт. О00000011792
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Беларусь
|
Родина бренда
|Беларусь
|
Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
|
Соединитель в комплекте
|нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Насос Могилев Ручеёк-1 25 м, коробка предназначен для колодца средней глубины. Полностью погружается в воду и производит забор воды через верхние отверстия. Основное назначение насоса: перемещение и создание напора жидкостей. Данная модель хорошо подходит для организации полива сада. Длина электрошнура составляет 25 метров.
Преимущества
- Насос с верхним забором воды - охлаждение электромагнитной системы, защита от перегрузки
- Не требует обслуживания
- Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1 25 м, коробка
- Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
- Насос прост в использовании