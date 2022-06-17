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Насос Могилев Ручеек-1, 25 м, верхний забор, медная обмотка
5.0
1
3 620 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Насос Могилев Ручеек-1, 25 м, верхний забор, медная обмотка
Арт. О00000011792
5.0
1
Насос Могилев Ручеек-1, 25 м, верхний забор, медная обмотка
  • Персональная скидка

Насос Могилев Ручеек-1, 25 м, верхний забор, медная обмотка

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3 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000011792
5.0
1

Характеристики

Производитель
Могилев
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Трубное соединение, дюйм
елочка 3/4
Соединитель в комплекте
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос Могилев Ручеёк-1 25 м, коробка предназначен для колодца средней глубины. Полностью погружается в воду и производит забор воды через верхние отверстия. Основное назначение насоса: перемещение и создание напора жидкостей. Данная модель хорошо подходит для организации полива сада. Длина электрошнура составляет 25 метров.

    Преимущества

    • Насос с верхним забором воды - охлаждение электромагнитной системы, защита от перегрузки
    • Не требует обслуживания
    • Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1 25 м, коробка
    • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
    • Насос прост в использовании