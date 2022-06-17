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Насос Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, медная обмотка
5.0
2
4 650 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Насос Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, медная обмотка
Арт. О00000011793
5.0
2
Насос Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, медная обмотка
Насос Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, медная обмотка
  • Персональная скидка
Насос Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, медная обмотка
Насос Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, медная обмотка

Насос Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, медная обмотка

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4 650 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000011793
5.0
2

Характеристики

Производитель
Могилев
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
елочка 3/4
Соединитель в комплекте
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос Могилев Ручеёк-1 40 м, коробка - аппарат для полива приусадебных участков или огорода. Отличается верхним забором воды, что исключает замутнение воды в источнике. Металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Аппарат в процессе работы не требует обслуживания.

    Преимущества

    • Насос с верхним забором воды - охлаждение электромагнитной системы, защита от перегрузки
    • Не требует обслуживания
    • Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1 40 м, коробка
    • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
    • Насос прост в использовании