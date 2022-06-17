Насос Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, медная обмотка

Преимущества

Насос с верхним забором воды - охлаждение электромагнитной системы, защита от перегрузки

Не требует обслуживания

Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1 40 м, коробка

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Насос прост в использовании

Насос Могилев Ручеёк-1 40 м, коробка - аппарат для полива приусадебных участков или огорода. Отличается верхним забором воды, что исключает замутнение воды в источнике. Металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Аппарат в процессе работы не требует обслуживания.