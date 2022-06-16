Насос Могилев Ручеек-1М, 10 м, нижний забор
Арт. О00000011794
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Насос Могилев Ручеёк-1М 10 м, коробка не требует практически никакого ухода. Применяется для организации полива сада и огорода. Водозаборное отверстие располагается в нижней части корпуса. Вода, проходящая через насос, охлаждает его, препятствуя перегреву. Необходимо использовать только гибкие шланги из резины или ПВХ с внутренним диаметром 17-18 мм.
Преимущества
- Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы
- Не требует обслуживания
- Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 10 м, коробка
- Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
- Насос прост в использовании