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Насос Могилев Ручеек-1М, 10 м, нижний забор
5.0
1
3 440 ₽
Вибрационные насосы
    Насос Могилев Ручеек-1М, 10 м, нижний забор
    Арт. О00000011794
    5.0
    1
    Насос Могилев Ручеек-1М, 10 м, нижний забор
    Насос Могилев Ручеек-1М, 10 м, нижний забор
    Насос Могилев Ручеек-1М, 10 м, нижний забор
    Насос Могилев Ручеек-1М, 10 м, нижний забор
      Насос Могилев Ручеек-1М, 10 м, нижний забор
      Насос Могилев Ручеек-1М, 10 м, нижний забор
      Насос Могилев Ручеек-1М, 10 м, нижний забор
      Насос Могилев Ручеек-1М, 10 м, нижний забор

      Насос Могилев Ручеек-1М, 10 м, нижний забор

      3 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011794
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Могилев
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      3 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насос Могилев Ручеёк-1М 10 м, коробка не требует практически никакого ухода. Применяется для организации полива сада и огорода. Водозаборное отверстие располагается в нижней части корпуса. Вода, проходящая через насос, охлаждает его, препятствуя перегреву. Необходимо использовать только гибкие шланги из резины или ПВХ с внутренним диаметром 17-18 мм.

        Преимущества

        • Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы
        • Не требует обслуживания
        • Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 10 м, коробка
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
        • Насос прост в использовании