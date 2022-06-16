Насос Могилев Ручеек-1М, 10 м, нижний забор

Преимущества

Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы

Не требует обслуживания

Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 10 м, коробка

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Насос прост в использовании

Насос Могилев Ручеёк-1М 10 м, коробка не требует практически никакого ухода. Применяется для организации полива сада и огорода. Водозаборное отверстие располагается в нижней части корпуса. Вода, проходящая через насос, охлаждает его, препятствуя перегреву. Необходимо использовать только гибкие шланги из резины или ПВХ с внутренним диаметром 17-18 мм.