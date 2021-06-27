Насос Могилев Ручеек-1М, 15 м, нижний забор

Преимущества

Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы

Не требует обслуживания

Проушина для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 15 м, коробка

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Насос прост в использовании

Насос Могилев Ручеёк-1М 15 м, коробка в процессе работы не требует обслуживания. Выполняет откачку воды из водных резервуаров. Корпус изготовлен из высокопрочного металла. Температура воды должна быть не выше 35 градусов Цельсия. Насос предназначен для длительной работы. Применяется в огородах, на приусадебных участках для орошения и полива.