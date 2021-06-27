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Насос Могилев Ручеек-1М, 15 м, нижний забор
Арт. О00000011795
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Насос Могилев Ручеёк-1М 15 м, коробка в процессе работы не требует обслуживания. Выполняет откачку воды из водных резервуаров. Корпус изготовлен из высокопрочного металла. Температура воды должна быть не выше 35 градусов Цельсия. Насос предназначен для длительной работы. Применяется в огородах, на приусадебных участках для орошения и полива.
Преимущества
- Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы
- Не требует обслуживания
- Проушина для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 15 м, коробка
- Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
- Насос прост в использовании