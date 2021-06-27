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Насос Могилев Ручеек-1М, 15 м, нижний забор
5.0
1
3 420 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Насос Могилев Ручеек-1М, 15 м, нижний забор
Арт. О00000011795
5.0
1
Насос Могилев Ручеек-1М, 15 м, нижний забор
Насос Могилев Ручеек-1М, 15 м, нижний забор
  • Персональная скидка
Насос Могилев Ручеек-1М, 15 м, нижний забор
Насос Могилев Ручеек-1М, 15 м, нижний забор

Насос Могилев Ручеек-1М, 15 м, нижний забор

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3 420 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000011795
5.0
1

Характеристики

Производитель
Могилев
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
елочка 3/4
Соединитель в комплекте
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 420 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос Могилев Ручеёк-1М 15 м, коробка в процессе работы не требует обслуживания. Выполняет откачку воды из водных резервуаров. Корпус изготовлен из высокопрочного металла. Температура воды должна быть не выше 35 градусов Цельсия. Насос предназначен для длительной работы. Применяется в огородах, на приусадебных участках для орошения и полива.

    Преимущества

    • Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы
    • Не требует обслуживания
    • Проушина для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 15 м, коробка
    • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
    • Насос прост в использовании