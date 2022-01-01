Насос ручной гидравлический OMBRA, 10 т., OHT810M

Ручной гидравлический насос OMBRA® ОНТ 810М предназначен для промышленного применения в качестве источника энергии и емкости рабочей жидкости в гидравлических системах, имеющих исполнительные механизмы плунжерного типа и соответствующей мощности, таких как домкраты, прессы, гидроинструменты и т.д.

Корпус распределительного механизма насоса стальной, вся конструкция изделия особопрочная, что гарантирует защиту от случайных повреждений при работе. Система позволяет использовать преимущества в скорости без потери мощности. Насос снабжен аварийным клапаном, что исключает возможность перегрузки исполнительного механизма, или избыточного давления рабочей жидкости. Изделие агрегатируется с различными гидросистемами и инструментом (серия OMBRA® ОНТ) или изделиями других производителей, имеющих соединительный порт соответствующего размера и рассчитанных на заявленную мощность и производительность.

Производство операций, связанных с применением устройств, использующих энергетические установки подобного типа, должно осуществляться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и обладающим навыками, необходимыми для выполнения подобных работ.