Насос с режущим механизмом Zenit GR BLUE P 150/2/G40H A1CM/50
Арт. rutector_100301696
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Италия
|
Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
|
Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной фекальный насос с режущим механизмом ZENIT GR BLUE P 150/2/G40H A1CM/50 301696 используется для перекачивания грязной воды. Он оснащен вращающимся треугольным ножом и пластиной с заточенными кромками, поэтому позволяет быстро измельчить волокнистые тела. Камера с маслом обеспечивает долгий срок службы механических уплотнений и упрощает ведение обслуживающих операций. Сухой однофазный двигатель имеет тепловую защиту.
Преимущества
- Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя
- Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
- V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
- 2 оппозитных механических уплотнения из карбида кремния в масляной камере
- Резьбовой и фланцевый напорный штуцер для наибольшей простоты установки
- Современная система кабельной муфты с двойным уплотнительным кольцом для лучшей герметичности
- Максимальное количество запусков ZENIT GR BLUE P 150/2/G40H A1CM/50 301696 в час - 30