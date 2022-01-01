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Насос с режущим механизмом Zenit GR BLUE P 150/2/G40H A1CM/50
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Грязевые и дренажные насосы
    Насос с режущим механизмом Zenit GR BLUE P 150/2/G40H A1CM/50
    Арт. rutector_100301696
    Насос с режущим механизмом Zenit GR BLUE P 150/2/G40H A1CM/50

      Насос с режущим механизмом Zenit GR BLUE P 150/2/G40H A1CM/50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100301696

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной фекальный насос с режущим механизмом ZENIT GR BLUE P 150/2/G40H A1CM/50 301696 используется для перекачивания грязной воды. Он оснащен вращающимся треугольным ножом и пластиной с заточенными кромками, поэтому позволяет быстро измельчить волокнистые тела. Камера с маслом обеспечивает долгий срок службы механических уплотнений и упрощает ведение обслуживающих операций. Сухой однофазный двигатель имеет тепловую защиту.

        Преимущества

        • Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя
        • Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
        • V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
        • 2 оппозитных механических уплотнения из карбида кремния в масляной камере
        • Резьбовой и фланцевый напорный штуцер для наибольшей простоты установки
        • Современная система кабельной муфты с двойным уплотнительным кольцом для лучшей герметичности
        • Максимальное количество запусков ZENIT GR BLUE P 150/2/G40H A1CM/50 301696 в час - 30