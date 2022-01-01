Преимущества

Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода

V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью

2 оппозитных механических уплотнения из карбида кремния в масляной камере

Резьбовой и фланцевый напорный штуцер для наибольшей простоты установки

Современная система кабельной муфты с двойным уплотнительным кольцом для лучшей герметичности

Максимальное количество запусков ZENIT GR BLUE P 150/2/G40H A1CM/50 301696 в час - 30

Погружной фекальный насос с режущим механизмом ZENIT GR BLUE P 150/2/G40H A1CM/50 301696 используется для перекачивания грязной воды. Он оснащен вращающимся треугольным ножом и пластиной с заточенными кромками, поэтому позволяет быстро измельчить волокнистые тела. Камера с маслом обеспечивает долгий срок службы механических уплотнений и упрощает ведение обслуживающих операций. Сухой однофазный двигатель имеет тепловую защиту.