Преимущества

Максимальное количество запусков в час - 30

Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода

V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью

Современная система кабельной муфты с двойным уплотнительным кольцом для лучшей герметичности

Система измельчения, состоящая из вращающегося треугольного ножа и из пластины с отверстиями с заточенными кромками - более 69000 срезов в минуту

Камера с маслом, обеспечивающая долгий срок службы механических уплотнений ZENIT GR BLUE P 200/2/G40H A1CM/50 301695

Резьбовой и фланцевый напорный штуцер для наибольшей простоты установки

Погружной фекальный насос с режущим механизмом ZENIT GR BLUE P 200/2/G40H A1CM/50 301695 позволяет легко измельчить твердые частицы в перекачиваемой воде. Он предназначен как для бытового, так и для профессионального использования. Насос оснащен двумя оппозитными механическими уплотнениями из карбида кремния, расположенными в масляной камере. Надежный сухой двигатель имеет тепловую защиту.