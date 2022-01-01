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Насос с режущим механизмом Zenit GR BLUE P 200/2/G40H A1CM/50
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Грязевые и дренажные насосы
    Насос с режущим механизмом Zenit GR BLUE P 200/2/G40H A1CM/50
    Арт. rutector_100301695
    Насос с режущим механизмом Zenit GR BLUE P 200/2/G40H A1CM/50

      Насос с режущим механизмом Zenit GR BLUE P 200/2/G40H A1CM/50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100301695

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной фекальный насос с режущим механизмом ZENIT GR BLUE P 200/2/G40H A1CM/50 301695 позволяет легко измельчить твердые частицы в перекачиваемой воде. Он предназначен как для бытового, так и для профессионального использования. Насос оснащен двумя оппозитными механическими уплотнениями из карбида кремния, расположенными в масляной камере. Надежный сухой двигатель имеет тепловую защиту.

        Преимущества 

        • Максимальное количество запусков в час - 30
        • Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя
        • Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
        • V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
        • Современная система кабельной муфты с двойным уплотнительным кольцом для лучшей герметичности
        • Система измельчения, состоящая из вращающегося треугольного ножа и из пластины с отверстиями с заточенными кромками - более 69000 срезов в минуту
        • Камера с маслом, обеспечивающая долгий срок службы механических уплотнений ZENIT GR BLUE P 200/2/G40H A1CM/50 301695
        • Резьбовой и фланцевый напорный штуцер для наибольшей простоты установки