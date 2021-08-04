Преимущества:

Проточная часть насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна.

Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник.

Электродвигатель сухого типа.

Насос с режущим механизмом Zenit GRS 100/2/G40H A0CM5 NC Q TCDGT E-SICM 10 погружной с открытым многолопастным рабочим колесом и блоком измельчения на всасывании и горизонтальным подающим патрубком. Предназначен для перекачивания загрязненных вод температурой до 40° С, содержащих волокнистые частицы, бумажные или текстильные материалы; предназначен для бытового применения.