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Насос с режущим механизмом Zenit GRS 100/2/G40H A0CM5 NC Q TCDGT E-SICM 10
5.0
1
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос с режущим механизмом Zenit GRS 100/2/G40H A0CM5 NC Q TCDGT E-SICM 10
    Арт. rutector_100044921
    5.0
    1
    Насос с режущим механизмом Zenit GRS 100/2/G40H A0CM5 NC Q TCDGT E-SICM 10

      Насос с режущим механизмом Zenit GRS 100/2/G40H A0CM5 NC Q TCDGT E-SICM 10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100044921
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос с режущим механизмом Zenit GRS 100/2/G40H A0CM5 NC Q TCDGT E-SICM 10 погружной с открытым многолопастным рабочим колесом и блоком измельчения на всасывании и горизонтальным подающим патрубком. Предназначен для перекачивания загрязненных вод температурой до 40° С, содержащих волокнистые частицы, бумажные или текстильные материалы; предназначен для бытового применения.

        Преимущества:

        • Проточная часть насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна.
        • Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник.
        • Электродвигатель сухого типа.