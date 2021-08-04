Насос с режущим механизмом Zenit GRS 100/2/G40H A0CM5 NC Q TCDGT E-SICM 10
Арт. rutector_100044921
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Насос с режущим механизмом Zenit GRS 100/2/G40H A0CM5 NC Q TCDGT E-SICM 10 погружной с открытым многолопастным рабочим колесом и блоком измельчения на всасывании и горизонтальным подающим патрубком. Предназначен для перекачивания загрязненных вод температурой до 40° С, содержащих волокнистые частицы, бумажные или текстильные материалы; предназначен для бытового применения.
Преимущества:
- Проточная часть насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна.
- Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник.
- Электродвигатель сухого типа.