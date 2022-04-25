Насос садовый Al-ko Jet 3000 Classic 112837
Арт. X1691928
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Садовый насос AL-KO Jet 3000 Classic 112837 оснащен функцией защитного отключения при перегреве. Отличается простотой в использовании. Данная модель обладает производительностью 51 л/мин. Предназначена для забора воды из пруда, организации полива сада и огорода. Поднимает воду на высоту до 35 метров.
Преимущества
- Электрический двигатель с защитой от перегрева
- Надежность
- Корпус садового насоса AL-KO Jet 3000 Classic 112837 выполнен из стеклопластика
- Подъём воды на 35 метров
- Простота ввода в эксплуатацию
- Рабочий механизм насоса: 1-ступенчатый