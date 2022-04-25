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Насос садовый Al-ko Jet 3000 Classic 112837
5.0
2
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Насос садовый Al-ko Jet 3000 Classic 112837
    Арт. X1691928
    5.0
    2
    Насос садовый Al-ko Jet 3000 Classic 112837

      Насос садовый Al-ko Jet 3000 Classic 112837

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1691928
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовый насос AL-KO Jet 3000 Classic 112837 оснащен функцией защитного отключения при перегреве. Отличается простотой в использовании. Данная модель обладает производительностью 51 л/мин. Предназначена для забора воды из пруда, организации полива сада и огорода. Поднимает воду на высоту до 35 метров.

        Преимущества

        • Электрический двигатель с защитой от перегрева
        • Надежность
        • Корпус садового насоса AL-KO Jet 3000 Classic 112837 выполнен из стеклопластика
        • Подъём воды на 35 метров
        • Простота ввода в эксплуатацию
        • Рабочий механизм насоса: 1-ступенчатый