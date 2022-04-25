Насос садовый Al-ko Jet 3000 Classic 112837

Преимущества

Электрический двигатель с защитой от перегрева

Надежность

Корпус садового насоса AL-KO Jet 3000 Classic 112837 выполнен из стеклопластика

Подъём воды на 35 метров

Простота ввода в эксплуатацию

Рабочий механизм насоса: 1-ступенчатый

Садовый насос AL-KO Jet 3000 Classic 112837 оснащен функцией защитного отключения при перегреве. Отличается простотой в использовании. Данная модель обладает производительностью 51 л/мин. Предназначена для забора воды из пруда, организации полива сада и огорода. Поднимает воду на высоту до 35 метров.