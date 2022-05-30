Поверхностный насос Belamos XP 05

Преимущества

Максимальная производительность - 2400 л/ч

Подъем воды на высоту до 40 м

Прочный чугунный корпус

Не требуется обслуживание

Поверхностный насос БЕЛАМОС XP 05 оснащен двигателем мощностью 500 Вт, его производительность составляет 40 л/мин. Используется для частичного домового водоснабжения. Чугунный корпус предохраняет внутренние детали от повреждения и обеспечивает долгий срок службы. Благодаря компактной конструкции насос легко установить даже в ограниченном пространстве, а крепления-ножки способствуют устойчивости.