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Поверхностный насос Belamos XP 05
5.0
3
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Belamos XP 05
    Арт. X1691938
    5.0
    3
    Поверхностный насос Belamos XP 05
    Поверхностный насос Belamos XP 05
    Поверхностный насос Belamos XP 05
    Поверхностный насос Belamos XP 05
      Поверхностный насос Belamos XP 05
      Поверхностный насос Belamos XP 05
      Поверхностный насос Belamos XP 05
      Поверхностный насос Belamos XP 05

      Поверхностный насос Belamos XP 05

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691938
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поверхностный насос БЕЛАМОС XP 05 оснащен двигателем мощностью 500 Вт, его производительность составляет 40 л/мин. Используется для частичного домового водоснабжения. Чугунный корпус предохраняет внутренние детали от повреждения и обеспечивает долгий срок службы. Благодаря компактной конструкции насос легко установить даже в ограниченном пространстве, а крепления-ножки способствуют устойчивости.

        Преимущества

        • Максимальная производительность - 2400 л/ч
        • Подъем воды на высоту до 40 м
        • Прочный чугунный корпус
        • Не требуется обслуживание