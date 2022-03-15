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Скважинный насос с блоком управления Aqualight 4" 4SLM8/08 1.5HP
4.0
2
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный насос с блоком управления Aqualight 4" 4SLM8/08 1.5HP
    Арт. X16913985
    4.0
    2
    Скважинный насос с блоком управления Aqualight 4" 4SLM8/08 1.5HP

      Скважинный насос с блоком управления Aqualight 4" 4SLM8/08 1.5HP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16913985
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aqualight
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Скважинный насос мощностью 1.1 кВт для перекачивания чистой воды, с содержанием песка не более 150 г/куб. м. Возможно использование насоса в системе автономного водоснабжения, в комплекте с гидроаккумулятором и системой автоматики.

        Преимущества

        • Простота монтажа, настройки и регулировки, эксплуатации в рабочем режиме
        • Длительный срок использования, отсутствие требований к техническому обслуживанию и профилактике
        • Обширный функционал любой модели, представленной в интернет-магазине
        • Доступная стоимость и сжатые сроки окупаемости приборов
        • Компактные габариты, установка осуществляется на ограниченной поверхности в стесненных условиях
        • Наличие сертификатов качества и долгосрочной гарантии производителя