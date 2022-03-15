Скважинный насос с блоком управления Aqualight 4" 4SLM8/08 1.5HP

Преимущества

Простота монтажа, настройки и регулировки, эксплуатации в рабочем режиме

Длительный срок использования, отсутствие требований к техническому обслуживанию и профилактике

Обширный функционал любой модели, представленной в интернет-магазине

Доступная стоимость и сжатые сроки окупаемости приборов

Компактные габариты, установка осуществляется на ограниченной поверхности в стесненных условиях

Наличие сертификатов качества и долгосрочной гарантии производителя

Скважинный насос мощностью 1.1 кВт для перекачивания чистой воды, с содержанием песка не более 150 г/куб. м. Возможно использование насоса в системе автономного водоснабжения, в комплекте с гидроаккумулятором и системой автоматики.