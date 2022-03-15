Скважинный насос с блоком управления Aqualight 4" 4SLM8/08 1.5HP
Арт. X16913985
Характеристики
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Производитель
|Aqualight
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Скважинный насос мощностью 1.1 кВт для перекачивания чистой воды, с содержанием песка не более 150 г/куб. м. Возможно использование насоса в системе автономного водоснабжения, в комплекте с гидроаккумулятором и системой автоматики.
Преимущества
- Простота монтажа, настройки и регулировки, эксплуатации в рабочем режиме
- Длительный срок использования, отсутствие требований к техническому обслуживанию и профилактике
- Обширный функционал любой модели, представленной в интернет-магазине
- Доступная стоимость и сжатые сроки окупаемости приборов
- Компактные габариты, установка осуществляется на ограниченной поверхности в стесненных условиях
- Наличие сертификатов качества и долгосрочной гарантии производителя