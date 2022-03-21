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Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
5.0
2
13 860 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
Арт. X169139188
5.0
2
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050

Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050

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13 860 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169139188
5.0
2

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 860 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Насос для скважины Джилекс ВОДОМЁТ 40/50 ок создан для эксплуатации в бытовых условиях. Используется для откачивания и подъема воды из скважин глубиной до 30 метров. Насос обладает корпусом из нержавеющей стали, защищающим детали в условиях высокой влажности и резких перепадов температуры. Имеет конденсатор, улучшающий работу двигателя. Уплотнения насосной части и мотора предохраняют их от повреждений, а термопротектор предотвращает возникновение перегрева. Купить скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 стоит ради его надежности и продуктивности.

    Преимущества

    • Производительность 40 литров в минуту
    • Максимальный напор 50 метров
    • Малошумность
    • Термопротектор с температурным срабатыванием
    • Встроенный конденсатор
    • Долгий срок службы

    Комплектация

    • Скважинный насос
    • Обратный клапан
    • Инструкция по эксплуатации
    • Упаковка