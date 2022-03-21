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Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050
Арт. X169139188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Насос для скважины Джилекс ВОДОМЁТ 40/50 ок создан для эксплуатации в бытовых условиях. Используется для откачивания и подъема воды из скважин глубиной до 30 метров. Насос обладает корпусом из нержавеющей стали, защищающим детали в условиях высокой влажности и резких перепадов температуры. Имеет конденсатор, улучшающий работу двигателя. Уплотнения насосной части и мотора предохраняют их от повреждений, а термопротектор предотвращает возникновение перегрева. Купить скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 стоит ради его надежности и продуктивности.
Преимущества
- Производительность 40 литров в минуту
- Максимальный напор 50 метров
- Малошумность
- Термопротектор с температурным срабатыванием
- Встроенный конденсатор
- Долгий срок службы
Комплектация
- Скважинный насос
- Обратный клапан
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка