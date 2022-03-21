Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 4050

Насос для скважины Джилекс ВОДОМЁТ 40/50 ок создан для эксплуатации в бытовых условиях. Используется для откачивания и подъема воды из скважин глубиной до 30 метров. Насос обладает корпусом из нержавеющей стали, защищающим детали в условиях высокой влажности и резких перепадов температуры. Имеет конденсатор, улучшающий работу двигателя. Уплотнения насосной части и мотора предохраняют их от повреждений, а термопротектор предотвращает возникновение перегрева. Купить скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/50 стоит ради его надежности и продуктивности.

Преимущества

Производительность 40 литров в минуту

Максимальный напор 50 метров

Малошумность

Термопротектор с температурным срабатыванием

Встроенный конденсатор

Долгий срок службы

Комплектация