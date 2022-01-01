Насос скважинный SUBLINE GF 6-15
Арт. X169139145
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Италия
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
|
Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Многоступенчатый скважинный насос Subline GF 6-15 предназначен для подачи чистой воды из колодцев, скважин, резервуаров и открытых водоемов. В основном, используется для полива сада и огорода. Кроме того, данный насос подходит для использования в составе системы водоснабжения индивидуального дома или дачи и т.п.
Преимущества:
- Насос отличного качества по доступной цене
- Легкий монтаж и демонтаж
- Специальная конструкция лопаток рабочих колес позволяют перекачивать воду с увеличенным количеством содержания песка
- Встроенный обратный клапан
- Рабочий конец вала: нержавеющая сталь