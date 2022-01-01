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Насос скважинный SUBLINE GF 6-15
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Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос скважинный SUBLINE GF 6-15
    Арт. X169139145
    Насос скважинный SUBLINE GF 6-15

      Насос скважинный SUBLINE GF 6-15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169139145

      Характеристики

      Производитель
      		Sumoto
      Родина бренда
      		Италия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Многоступенчатый скважинный насос Subline GF 6-15 предназначен для подачи чистой воды из колодцев, скважин, резервуаров и открытых водоемов. В основном, используется для полива сада и огорода. Кроме того, данный насос подходит для использования в составе системы водоснабжения индивидуального дома или дачи и т.п.

        Преимущества:

        • Насос отличного качества по доступной цене
        • Легкий монтаж и демонтаж
        • Специальная конструкция лопаток рабочих колес позволяют перекачивать воду с увеличенным количеством содержания песка
        • Встроенный обратный клапан
        • Рабочий конец вала: нержавеющая сталь