Насос скважинный SUBLINE GF 6-15

Преимущества:

Насос отличного качества по доступной цене

Легкий монтаж и демонтаж

Специальная конструкция лопаток рабочих колес позволяют перекачивать воду с увеличенным количеством содержания песка

Встроенный обратный клапан

Рабочий конец вала: нержавеющая сталь

Многоступенчатый скважинный насос Subline GF 6-15 предназначен для подачи чистой воды из колодцев, скважин, резервуаров и открытых водоемов. В основном, используется для полива сада и огорода. Кроме того, данный насос подходит для использования в составе системы водоснабжения индивидуального дома или дачи и т.п.