Скважинный насос Вихрь СН-90В

Насос для скважины Вихрь сн 90в - это прибор бытового пользования, который эксплуатируется в случаях необходимости подачи чистой воды: водоснабжения загородных и поселковых жилых домов, обеспечения непрерывного доступа к воде для полива растений на лесных, садовых и сельскохозяйственных угодьях. Корпус из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, герметичная конструкция и долговечный мотор делают насосы практичными и стойкими. Изготовленные с учетом особенностей отечественного климата, защищенные от воды и перегрузок, погружные насосы Вихрь сн 90в являются надежным и полезным оборудованием в любое время года. С их помощью подается вода из небольших скважин, водоемов и искусственных резервуаров с глубины не более тридцати пяти метров. Благодаря мощности в пятьсот пятьдесят Ватт, насосы способны откачивать до полутора тысяч литров воды за один час работы, а возможность вертикального напора воды высотой до девяноста метров позволяет эксплуатировать насос как небольшую станцию для полива растений. Купить насос Вихрь СН-90В стоит и потому, что их легко погружать: для этого в его верхней части приварены металлические петли, за которые закрепляется трос для опускания в воду.

Преимущества

Оснащение антикоррозийными деталями

Предусмотрены системы защиты

Эффективность работы

Удобство установки

Долгий срок службы

Комплектация