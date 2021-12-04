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Скважинный насос Вихрь СН-90В
4.5
86
6 290 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный насос Вихрь СН-90В
    Арт. X169139191
    4.5
    86
    Скважинный насос Вихрь СН-90В
    Скважинный насос Вихрь СН-90В
    Скважинный насос Вихрь СН-90В
    Скважинный насос Вихрь СН-90В
    Скважинный насос Вихрь СН-90В
    Скважинный насос Вихрь СН-90В
    Скважинный насос Вихрь СН-90В
    Скважинный насос Вихрь СН-90В
    Скважинный насос Вихрь СН-90В
      Скважинный насос Вихрь СН-90В
      Скважинный насос Вихрь СН-90В
      Скважинный насос Вихрь СН-90В
      Скважинный насос Вихрь СН-90В
      Скважинный насос Вихрь СН-90В
      Скважинный насос Вихрь СН-90В
      Скважинный насос Вихрь СН-90В
      Скважинный насос Вихрь СН-90В
      Скважинный насос Вихрь СН-90В

      Скважинный насос Вихрь СН-90В

      6 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169139191
      4.5
      86

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      6 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Насос для скважины Вихрь сн 90в - это прибор бытового пользования, который эксплуатируется в случаях необходимости подачи чистой воды: водоснабжения загородных и поселковых жилых домов, обеспечения непрерывного доступа к воде для полива растений на лесных, садовых и сельскохозяйственных угодьях. Корпус из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, герметичная конструкция и долговечный мотор делают насосы практичными и стойкими. Изготовленные с учетом особенностей отечественного климата, защищенные от воды и перегрузок, погружные насосы Вихрь сн 90в являются надежным и полезным оборудованием в любое время года. С их помощью подается вода из небольших скважин, водоемов и искусственных резервуаров с глубины не более тридцати пяти метров. Благодаря мощности в пятьсот пятьдесят Ватт, насосы способны откачивать до полутора тысяч литров воды за один час работы, а возможность вертикального напора воды высотой до девяноста метров позволяет эксплуатировать насос как небольшую станцию для полива растений. Купить насос Вихрь СН-90В стоит и потому, что их легко погружать: для этого в его верхней части приварены металлические петли, за которые закрепляется трос для опускания в воду.

        Преимущества

        • Оснащение антикоррозийными деталями
        • Предусмотрены системы защиты
        • Эффективность работы
        • Удобство установки
        • Долгий срок службы

        Комплектация

        • Насос
        • Кабель питания
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка