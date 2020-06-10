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Насос скважинный Belamos TF3-40
4.7
19
11 886 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос скважинный Belamos TF3-40
    Арт. X1691253
    4.7
    19
    Насос скважинный Belamos TF3-40
    Насос скважинный Belamos TF3-40
    Насос скважинный Belamos TF3-40
      Насос скважинный Belamos TF3-40
      Насос скважинный Belamos TF3-40
      Насос скважинный Belamos TF3-40

      Насос скважинный Belamos TF3-40

      11 886 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691253
      4.7
      19

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      11 886 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скважинный насос TF3 40 купить можно для применения в отверстиях с чистой водой на предельной глубине сорок два метра. Будет полезен на загородных участках со скважинами, вода в которых не имеет более ста восьмидесяти граммов примесей на м³. Беламос TF3 40 имеет обратный клапан, предотвращающий оттекание воды в противоположном направлении, поэтому насос превосходно работает даже в условиях нестабильного напряжения и давления. Благодаря удлиненному шнуру питания и увеличенной емкости мотора насоса, его мощность достигла почти трех тысяч литров в час, что позволит снабдить водой частный дом, дачу, усадьбу или виллу. Наличие автоматической системы термозащиты обеспечивает предохранение насоса от промерзания, и позволяет ему работать в условиях холодной погоды. Belamos TF3 40 с алюминиевым нержавеющим корпусом без труда устанавливается в скважину и способен пропускать воду длительное время непрерывно, не требуя при этом обслуживания.

        Преимущества

        • Поднимает воду с глубины до 42 м
        • Производительность 2700 л/ч
        • Имеет термозащиту
        • Работает с чистой водой
        • Легко монтируется
        • Не требует сервиса
        • Долговечный

        Комплектация

        • Электронасос
        • Комплект для соединения проводов
        • Руководство по эксплуатации
        • Паспорт
        • Упаковочная коробка