Насос скважинный Belamos TF3-40

Скважинный насос TF3 40 купить можно для применения в отверстиях с чистой водой на предельной глубине сорок два метра. Будет полезен на загородных участках со скважинами, вода в которых не имеет более ста восьмидесяти граммов примесей на м³. Беламос TF3 40 имеет обратный клапан, предотвращающий оттекание воды в противоположном направлении, поэтому насос превосходно работает даже в условиях нестабильного напряжения и давления. Благодаря удлиненному шнуру питания и увеличенной емкости мотора насоса, его мощность достигла почти трех тысяч литров в час, что позволит снабдить водой частный дом, дачу, усадьбу или виллу. Наличие автоматической системы термозащиты обеспечивает предохранение насоса от промерзания, и позволяет ему работать в условиях холодной погоды. Belamos TF3 40 с алюминиевым нержавеющим корпусом без труда устанавливается в скважину и способен пропускать воду длительное время непрерывно, не требуя при этом обслуживания.

Преимущества

Поднимает воду с глубины до 42 м

Производительность 2700 л/ч

Имеет термозащиту

Работает с чистой водой

Легко монтируется

Не требует сервиса

Долговечный

Комплектация