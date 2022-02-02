Скважинный насос Sumoto Subline GF 3-16

Преимущества

Электромотор заполнен экологичным маслом

Сальник изготовлен из керамики, графита

Крыльчатка выполнена из технополимера

Высокая износостойкость

Надежность

Электронасос бытовой центробежный погружной многоступенчатый SUBLINE серии GF3, предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 110 мм и может использоваться также для подачи воды из колодцев, резервуаров и открытых водоёмов для полива садов и огородов.