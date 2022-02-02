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Скважинный насос Sumoto Subline GF 3-16
5.0
2
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный насос Sumoto Subline GF 3-16
    Арт. X169139142
    5.0
    2
    Скважинный насос Sumoto Subline GF 3-16

      Скважинный насос Sumoto Subline GF 3-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169139142
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumoto
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электронасос бытовой центробежный погружной многоступенчатый SUBLINE серии GF3, предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 110 мм и может использоваться также для подачи воды из колодцев, резервуаров и открытых водоёмов для полива садов и огородов.

        Преимущества

        • Электромотор заполнен экологичным маслом
        • Сальник изготовлен из керамики, графита
        • Крыльчатка выполнена из технополимера
        • Высокая износостойкость
        • Надежность