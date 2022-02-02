Скважинный насос Sumoto Subline GF 3-16
Арт. X169139142
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Электронасос бытовой центробежный погружной многоступенчатый SUBLINE серии GF3, предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 110 мм и может использоваться также для подачи воды из колодцев, резервуаров и открытых водоёмов для полива садов и огородов.
Преимущества
- Электромотор заполнен экологичным маслом
- Сальник изготовлен из керамики, графита
- Крыльчатка выполнена из технополимера
- Высокая износостойкость
- Надежность