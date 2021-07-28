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Вибрационный насос Belamos BV-0.12 10 м, нижний забор
4.3
28
2 030 ₽
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Belamos BV-0.12 10 м, нижний забор
    Арт. X16912320
    4.3
    28
    Вибрационный насос Belamos BV-0.12 10 м, нижний забор
    Вибрационный насос Belamos BV-0.12 10 м, нижний забор
    Вибрационный насос Belamos BV-0.12 10 м, нижний забор
    Вибрационный насос Belamos BV-0.12 10 м, нижний забор
      Вибрационный насос Belamos BV-0.12 10 м, нижний забор
      Вибрационный насос Belamos BV-0.12 10 м, нижний забор
      Вибрационный насос Belamos BV-0.12 10 м, нижний забор
      Вибрационный насос Belamos BV-0.12 10 м, нижний забор

      Вибрационный насос Belamos BV-0.12 10 м, нижний забор

      2 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912320
      4.3
      28

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      2 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС СВЕРЧОК БВ012, 10 м - надежный агрегат, получивший широкое применение в хозяйстве. Используется для полива садового участка, водоснабжения загородного дома, откачки воды из затопленных погребов. Крепкий металлический корпус предохраняет внутренние детали устройства от случайных повреждений. Насос оснащен сетевым кабелем длиной 10 метров. Минимальное расстояние от дна до насоса - 50 см.

        Преимущества

        • Не требует особого технического обслуживания
        • Встроенная система защиты от перегрузки для увеличения срока службы насоса
        • Предназначен для длительного использования
        • Потребляемая мощность - 300 Вт
        • Шнур питания длиной 10 м
        • Производительность: 1000 л/час
        • Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками колодца для защиты корпуса насоса
        • Работает от сети 220 В