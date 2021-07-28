Вибрационный насос Belamos BV-0.12 10 м, нижний забор
Арт. X16912320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС СВЕРЧОК БВ012, 10 м - надежный агрегат, получивший широкое применение в хозяйстве. Используется для полива садового участка, водоснабжения загородного дома, откачки воды из затопленных погребов. Крепкий металлический корпус предохраняет внутренние детали устройства от случайных повреждений. Насос оснащен сетевым кабелем длиной 10 метров. Минимальное расстояние от дна до насоса - 50 см.
Преимущества
- Не требует особого технического обслуживания
- Встроенная система защиты от перегрузки для увеличения срока службы насоса
- Предназначен для длительного использования
- Потребляемая мощность - 300 Вт
- Шнур питания длиной 10 м
- Производительность: 1000 л/час
- Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками колодца для защиты корпуса насоса
- Работает от сети 220 В