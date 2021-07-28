Вибрационный насос Belamos BV-0.12 10 м, нижний забор

Преимущества

Не требует особого технического обслуживания

Встроенная система защиты от перегрузки для увеличения срока службы насоса

Предназначен для длительного использования

Потребляемая мощность - 300 Вт

Шнур питания длиной 10 м

Производительность: 1000 л/час

Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками колодца для защиты корпуса насоса

Работает от сети 220 В

Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС СВЕРЧОК БВ012, 10 м - надежный агрегат, получивший широкое применение в хозяйстве. Используется для полива садового участка, водоснабжения загородного дома, откачки воды из затопленных погребов. Крепкий металлический корпус предохраняет внутренние детали устройства от случайных повреждений. Насос оснащен сетевым кабелем длиной 10 метров. Минимальное расстояние от дна до насоса - 50 см.