Вибрационный насос Belamos BV-0.28 10 м, верхний забор

Преимущества

Простота в использовании

Насос потребляет небольшое количество электроэнергии

Предназначен для длительной работы

Подъем воды на высоту 70 метров

Производительность: 1000 л/час

Работает от сети 220 В

Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками колодца для защиты корпуса насоса

Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС БВ028, 10 м способен поднимать воду с глубины скважины до 70 метров. Максимальное погружение насоса под зеркало воды составляет 3 метра. Отличный вариант для сезонного использования на дачном участке. Насос прост в установке и не нуждается в сложном техническом обслуживании. Верхний способ забора воды позволяет не захватывать со дна ил и осадок. Минимальное расстояние от дна до насоса - 50 см.