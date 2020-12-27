Вибрационный насос Belamos BV-0.28 10 м, верхний забор
Арт. X1692484
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС БВ028, 10 м способен поднимать воду с глубины скважины до 70 метров. Максимальное погружение насоса под зеркало воды составляет 3 метра. Отличный вариант для сезонного использования на дачном участке. Насос прост в установке и не нуждается в сложном техническом обслуживании. Верхний способ забора воды позволяет не захватывать со дна ил и осадок. Минимальное расстояние от дна до насоса - 50 см.
Преимущества
- Простота в использовании
- Насос потребляет небольшое количество электроэнергии
- Предназначен для длительной работы
- Подъем воды на высоту 70 метров
- Производительность: 1000 л/час
- Работает от сети 220 В
- Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками колодца для защиты корпуса насоса