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Вибрационный насос Belamos BV-0.28 10 м, верхний забор
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Belamos BV-0.28 10 м, верхний забор
    Арт. X1692484
    5.0
    1
    Вибрационный насос Belamos BV-0.28 10 м, верхний забор
    Вибрационный насос Belamos BV-0.28 10 м, верхний забор
    Вибрационный насос Belamos BV-0.28 10 м, верхний забор
    Вибрационный насос Belamos BV-0.28 10 м, верхний забор
      Вибрационный насос Belamos BV-0.28 10 м, верхний забор
      Вибрационный насос Belamos BV-0.28 10 м, верхний забор
      Вибрационный насос Belamos BV-0.28 10 м, верхний забор
      Вибрационный насос Belamos BV-0.28 10 м, верхний забор

      Вибрационный насос Belamos BV-0.28 10 м, верхний забор

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692484
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС БВ028, 10 м способен поднимать воду с глубины скважины до 70 метров. Максимальное погружение насоса под зеркало воды составляет 3 метра. Отличный вариант для сезонного использования на дачном участке. Насос прост в установке и не нуждается в сложном техническом обслуживании. Верхний способ забора воды позволяет не захватывать со дна ил и осадок. Минимальное расстояние от дна до насоса - 50 см.

        Преимущества

        • Простота в использовании
        • Насос потребляет небольшое количество электроэнергии
        • Предназначен для длительной работы
        • Подъем воды на высоту 70 метров
        • Производительность: 1000 л/час
        • Работает от сети 220 В
        • Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками колодца для защиты корпуса насоса