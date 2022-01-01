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Вибрационный насос с верхним забором Belamos БВ028 (25 м)
2 731 ₽
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос с верхним забором Belamos БВ028 (25 м)
    Арт. X1692483
    Вибрационный насос с верхним забором Belamos БВ028 (25 м)

      Вибрационный насос с верхним забором Belamos БВ028 (25 м)

      2 731 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1692483

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      2 731 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС БВ028, 25 м - экономичный, надежный и неприхотливый в обслуживании агрегат. Применяется для водоснабжения частных домов, полива садового участка, наполнения резервуаров различной емкости. Благодаря своей конструкции насос имеет естественное охлаждение, находясь постоянно под водой. Прочный металлический корпус защищает внутренние детали от механических дефектов. Минимальное расстояние от дна до насоса - 50 см.

        Преимущества

        • Компактные размеры и небольшой вес
        • Насос потребляет небольшое количество электроэнергии
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
        • Работает от сети 220 В
        • Производительность: 1000 л/час
        • Предназначен для длительной работы
        • Подъем воды на высоту 70 метров
        • Сетевой шнур длиной 25 метров
        • Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками скважины для защиты корпуса насоса