Вибрационный насос с верхним забором Belamos БВ028 (25 м)

Преимущества

Компактные размеры и небольшой вес

Насос потребляет небольшое количество электроэнергии

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Работает от сети 220 В

Производительность: 1000 л/час

Предназначен для длительной работы

Подъем воды на высоту 70 метров

Сетевой шнур длиной 25 метров

Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками скважины для защиты корпуса насоса

Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС БВ028, 25 м - экономичный, надежный и неприхотливый в обслуживании агрегат. Применяется для водоснабжения частных домов, полива садового участка, наполнения резервуаров различной емкости. Благодаря своей конструкции насос имеет естественное охлаждение, находясь постоянно под водой. Прочный металлический корпус защищает внутренние детали от механических дефектов. Минимальное расстояние от дна до насоса - 50 см.