Насос вибрационный Belamos БВ028 40м 280Вт(верхний забор)
Арт. X16924100
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
|
Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС БВ028, 40 м используют в частных домах и на загородных участках, где отсутствует центральное водоснабжение. Агрегат предназначен для выкачивания чистой воды из скважин, колодцев, для полива садового участка и подачи воды в дом. Прибор оснащен кабелем длиной 70 метров, что позволяет устанавливать его вдали от источника питания. Неприхотливость в техническом обслуживании делает насос простым и экономичным в эксплуатации.
Преимущества
- Компактные размеры и небольшой вес
- Насос экономично потребляет электроэнергию
- Длина кабеля 70 метров, поэтому можно использовать агрегат вдали от источника электросети
- Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
- Предназначен для длительной работы
- Производительность: 1000 л/час
- Легкость в использовании
- Работает от сети 220 В
- Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками скважины для защиты корпуса насоса