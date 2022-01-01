Насос вибрационный Belamos БВ028 40м 280Вт(верхний забор)

Преимущества

Компактные размеры и небольшой вес

Насос экономично потребляет электроэнергию

Длина кабеля 70 метров, поэтому можно использовать агрегат вдали от источника электросети

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Предназначен для длительной работы

Производительность: 1000 л/час

Легкость в использовании

Работает от сети 220 В

Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками скважины для защиты корпуса насоса

Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС БВ028, 40 м используют в частных домах и на загородных участках, где отсутствует центральное водоснабжение. Агрегат предназначен для выкачивания чистой воды из скважин, колодцев, для полива садового участка и подачи воды в дом. Прибор оснащен кабелем длиной 70 метров, что позволяет устанавливать его вдали от источника питания. Неприхотливость в техническом обслуживании делает насос простым и экономичным в эксплуатации.