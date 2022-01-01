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Насос вибрационный Belamos БВ028 40м 280Вт(верхний забор)
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Насос вибрационный Belamos БВ028 40м 280Вт(верхний забор)
    Арт. X16924100
    Насос вибрационный Belamos БВ028 40м 280Вт(верхний забор)
    Насос вибрационный Belamos БВ028 40м 280Вт(верхний забор)
    Насос вибрационный Belamos БВ028 40м 280Вт(верхний забор)
      Насос вибрационный Belamos БВ028 40м 280Вт(верхний забор)
      Насос вибрационный Belamos БВ028 40м 280Вт(верхний забор)
      Насос вибрационный Belamos БВ028 40м 280Вт(верхний забор)

      Насос вибрационный Belamos БВ028 40м 280Вт(верхний забор)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16924100

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной вибрационный насос БЕЛАМОС БВ028, 40 м используют в частных домах и на загородных участках, где отсутствует центральное водоснабжение. Агрегат предназначен для выкачивания чистой воды из скважин, колодцев, для полива садового участка и подачи воды в дом. Прибор оснащен кабелем длиной 70 метров, что позволяет устанавливать его вдали от источника питания. Неприхотливость в техническом обслуживании делает насос простым и экономичным в эксплуатации.

        Преимущества 

        • Компактные размеры и небольшой вес
        • Насос экономично потребляет электроэнергию
        • Длина кабеля 70 метров, поэтому можно использовать агрегат вдали от источника электросети
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
        • Предназначен для длительной работы
        • Производительность: 1000 л/час
        • Легкость в использовании
        • Работает от сети 220 В
        • Обязательно используйте амортизирующий материал в точках соприкосновения со стенками скважины для защиты корпуса насоса