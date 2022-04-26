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Вибрационный насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440016, 10 м
5.0
4
3 740 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Вибрационный насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440016, 10 м
Арт. X16912355
5.0
4
Вибрационный насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440016, 10 м
Вибрационный насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440016, 10 м
  • Персональная скидка
Вибрационный насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440016, 10 м
Вибрационный насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440016, 10 м

Вибрационный насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440016, 10 м

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3 740 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X16912355
5.0
4

Характеристики

Производитель
Ливгидромаш
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G3/4
Соединитель в комплекте
елочка 3/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 740 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Вибрационный электронасос Ливгидромаш Малыш 10м 20110440016 подает воду из скважин, родников и колодцев полостного типа при условии, что их внутренний диаметр больше десяти сантиметров. Откачанную воду с помощью насоса можно использовать в хозяйственных целях: для создания питьевой воды, полива растений на дачном, садовом или дворовом участке, омовения дорожек от пыли, мытья автомобиля и т.п. Вибрационный насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш имеет противоударный корпус, не требует сложного обслуживания. Он герметичен, имеет высокую производительность, а потому с легкостью собирает воду для нужд пользователя. Электродвигатель обмотан медью, которая препятствует перенапряжению тока. Насос легко разбирается и чистится. При использовании резиновой подложки, Малыш работает даже лежа горизонтально. Примечание: если вода содержит в своем составе агрессивные синтетические или органические примеси, использовать насос не рекомендуется.

    Преимущества

    • Комфортно использовать
    • Множество применений
    • Не требует обслуживания
    • Прочный
    • Безопасный
    • Мощный
    • Работает даже в горизонтальном положении

    Комплектация

    • Электронасос со шнуром питания
    • Шнур капроновый 10 м
    • Штуцер
    • Руководство по эксплуатации
    • Упаковка