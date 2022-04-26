Вибрационный насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440016, 10 м

Вибрационный электронасос Ливгидромаш Малыш 10м 20110440016 подает воду из скважин, родников и колодцев полостного типа при условии, что их внутренний диаметр больше десяти сантиметров. Откачанную воду с помощью насоса можно использовать в хозяйственных целях: для создания питьевой воды, полива растений на дачном, садовом или дворовом участке, омовения дорожек от пыли, мытья автомобиля и т.п. Вибрационный насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш имеет противоударный корпус, не требует сложного обслуживания. Он герметичен, имеет высокую производительность, а потому с легкостью собирает воду для нужд пользователя. Электродвигатель обмотан медью, которая препятствует перенапряжению тока. Насос легко разбирается и чистится. При использовании резиновой подложки, Малыш работает даже лежа горизонтально. Примечание: если вода содержит в своем составе агрессивные синтетические или органические примеси, использовать насос не рекомендуется.

Преимущества

Комфортно использовать

Множество применений

Не требует обслуживания

Прочный

Безопасный

Мощный

Работает даже в горизонтальном положении

Комплектация