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Вибрационный насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440016, 10 м
Арт. X16912355
- Персональная скидка
Вибрационный насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440016, 10 м
Арт. X16912355
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G3/4
|
Соединитель в комплекте
|елочка 3/4
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- Вибрационный электронасос Ливгидромаш Малыш 10м 20110440016 подает воду из скважин, родников и колодцев полостного типа при условии, что их внутренний диаметр больше десяти сантиметров. Откачанную воду с помощью насоса можно использовать в хозяйственных целях: для создания питьевой воды, полива растений на дачном, садовом или дворовом участке, омовения дорожек от пыли, мытья автомобиля и т.п. Вибрационный насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш имеет противоударный корпус, не требует сложного обслуживания. Он герметичен, имеет высокую производительность, а потому с легкостью собирает воду для нужд пользователя. Электродвигатель обмотан медью, которая препятствует перенапряжению тока. Насос легко разбирается и чистится. При использовании резиновой подложки, Малыш работает даже лежа горизонтально. Примечание: если вода содержит в своем составе агрессивные синтетические или органические примеси, использовать насос не рекомендуется.
Преимущества
- Комфортно использовать
- Множество применений
- Не требует обслуживания
- Прочный
- Безопасный
- Мощный
- Работает даже в горизонтальном положении
Комплектация
- Электронасос со шнуром питания
- Шнур капроновый 10 м
- Штуцер
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка