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Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440060
Арт. О00000004913
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Электронасос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440060 предназначен для водоснабжения садовых домиков и коттеджей, полива дачного участка и откачки воды из затопленных помещений. Повышенный ресурс. В обмотке катушек используется медный провод для уменьшения нагрева во время работы. Прочность. Корпус насоса изготовлен из алюминия и защищает внутренние элементы от механических повреждений.
Преимущества
- Состоит из электропривода, вибратора и корпуса насоса, соединенных по разъему четырьмя винтами
- Высокая производительность
- Проушины для крепления троса - для удобства монтажа
- Медная обмотка с увеличенным количеством витков позволяет насосам работать в продолжительном режиме без перегрева
- Комплектуется тросом из капрона
- Корпус их алюминия защищает внутренние элементы от механических повреждений
- Насос не требует особого технического обслуживания
- Малый вес и габариты
- Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)