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Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440060
4.5
2
3 980 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440060
Арт. О00000004913
4.5
2
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440060
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440060
  • Персональная скидка
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440060
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440060

Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440060

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3 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
18 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000004913
4.5
2

Характеристики

Производитель
Ливгидромаш
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G3/4
Соединитель в комплекте
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
18 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электронасос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440060 предназначен для водоснабжения садовых домиков и коттеджей, полива дачного участка и откачки воды из затопленных помещений. Повышенный ресурс. В обмотке катушек используется медный провод для уменьшения нагрева во время работы. Прочность. Корпус насоса изготовлен из алюминия и защищает внутренние элементы от механических повреждений.

    Преимущества

    • Состоит из электропривода, вибратора  и корпуса насоса, соединенных по разъему четырьмя винтами
    • Высокая производительность
    • Проушины для крепления троса - для удобства монтажа
    • Медная обмотка с увеличенным количеством витков позволяет насосам работать в продолжительном режиме без перегрева
    • Комплектуется тросом из капрона
    • Корпус их алюминия защищает внутренние элементы от механических повреждений
    • Насос не требует особого технического обслуживания
    • Малый вес и габариты
    • Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)