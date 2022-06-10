Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440060

Преимущества

Состоит из электропривода, вибратора и корпуса насоса, соединенных по разъему четырьмя винтами

Высокая производительность

Проушины для крепления троса - для удобства монтажа

Медная обмотка с увеличенным количеством витков позволяет насосам работать в продолжительном режиме без перегрева

Комплектуется тросом из капрона

Корпус их алюминия защищает внутренние элементы от механических повреждений

Насос не требует особого технического обслуживания

Малый вес и габариты

Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)

Электронасос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440060 предназначен для водоснабжения садовых домиков и коттеджей, полива дачного участка и откачки воды из затопленных помещений. Повышенный ресурс. В обмотке катушек используется медный провод для уменьшения нагрева во время работы. Прочность. Корпус насоса изготовлен из алюминия и защищает внутренние элементы от механических повреждений.