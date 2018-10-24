Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка

Преимущества

Насос с верхним забором воды - охлаждение электромагнитной системы, защита от перегрузки

Не требует обслуживания

Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1 10 м, коробка

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Насос прост в использовании

Алюминиевая обмотка двигателя

Насос Могилев Ручеёк-1 10 м, коробка - простой в использовании прибор для подъёма воды из колодцев и резервуаров. Забор воды производится сверху, благодаря чему происходит охлаждение электромагнитной системы. Имеет электрошнур длиной 10 метров. Прочный корпус защищает внутренние элементы насоса от повреждений.