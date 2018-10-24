Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
Арт. X1692496
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Насос Могилев Ручеёк-1 10 м, коробка - простой в использовании прибор для подъёма воды из колодцев и резервуаров. Забор воды производится сверху, благодаря чему происходит охлаждение электромагнитной системы. Имеет электрошнур длиной 10 метров. Прочный корпус защищает внутренние элементы насоса от повреждений.
Преимущества
- Насос с верхним забором воды - охлаждение электромагнитной системы, защита от перегрузки
- Не требует обслуживания
- Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1 10 м, коробка
- Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
- Насос прост в использовании
- Алюминиевая обмотка двигателя