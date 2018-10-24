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Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
3.0
1
2 300 ₽
Вибрационные насосы
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
    Арт. X1692496
    3.0
    1
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
      Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
      Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
      Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
      Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
      Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка
      Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка

      Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 10 м, верхний забор, алюм. обмотка

      2 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1692496
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Могилев
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      2 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насос Могилев Ручеёк-1 10 м, коробка - простой в использовании прибор для подъёма воды из колодцев и резервуаров. Забор воды производится сверху, благодаря чему происходит охлаждение электромагнитной системы. Имеет электрошнур длиной 10 метров. Прочный корпус защищает внутренние элементы насоса от повреждений.

        Преимущества

        • Насос с верхним забором воды - охлаждение электромагнитной системы, защита от перегрузки
        • Не требует обслуживания
        • Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1 10 м, коробка
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
        • Насос прост в использовании
        • Алюминиевая обмотка двигателя