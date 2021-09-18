Насос вибрационный Могилев Ручеек-1 25м, верхний забор, алюм. обмотка

Преимущества

Насос с верхним забором воды - охлаждение электромагнитной системы, защита от перегрузки

Не требует обслуживания

Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1 25 м, коробка

Винты на корпусе отвечают герметичности соединения

Насос прост в использовании

Алюминиевая обмотка двигателя

Насос Могилев Ручеёк-1 25 м, коробка предназначен для колодца средней глубины. Полностью погружается в воду и производит забор воды через верхние отверстия. Основное назначение насоса: перемещение и создание напора жидкостей. Данная модель хорошо подходит для организации полива сада. Длина электрошнура составляет 25 метров.