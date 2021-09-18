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Насос вибрационный Могилев Ручеек-1 25м, верхний забор, алюм. обмотка
3.8
17
2 960 ₽
Вибрационные насосы
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1 25м, верхний забор, алюм. обмотка
    Арт. X16912341
    3.8
    17
    Насос вибрационный Могилев Ручеек-1 25м, верхний забор, алюм. обмотка

      Насос вибрационный Могилев Ручеек-1 25м, верхний забор, алюм. обмотка

      2 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912341
      3.8
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Могилев
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      2 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насос Могилев Ручеёк-1 25 м, коробка предназначен для колодца средней глубины. Полностью погружается в воду и производит забор воды через верхние отверстия. Основное назначение насоса: перемещение и создание напора жидкостей. Данная модель хорошо подходит для организации полива сада. Длина электрошнура составляет 25 метров.

        Преимущества

        • Насос с верхним забором воды - охлаждение электромагнитной системы, защита от перегрузки
        • Не требует обслуживания
        • Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1 25 м, коробка
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
        • Насос прост в использовании
        • Алюминиевая обмотка двигателя