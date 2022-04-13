Погружной скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-100У 14126

Преимущества

Электродвигатель мощностью 2050 Вт

Тепловое реле защищает двигатель от перегрузок в сети

Хорошая производительность - 1800 л в час

Рекордный напор воды - 100-150 м

Встроенный конденсатор

Корпус их нержавеющей стали не дает образоваться коррозии

Проушины на корпусе позволяют удобно погружать и закреплять в воде насос при помощи троса (нельзя использовать для этих целей электрокабель изделия)

Бытовой центробежный погружной электронасос для скважин диаметром от 110 мм, с номинальным напором 100 метров, предназначен для перекачивания чистой воды в бытовых условиях.