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Погружной скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-100У 14126
Арт. X16913999
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
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- Бытовой центробежный погружной электронасос для скважин диаметром от 110 мм, с номинальным напором 100 метров, предназначен для перекачивания чистой воды в бытовых условиях.
Преимущества
- Электродвигатель мощностью 2050 Вт
- Тепловое реле защищает двигатель от перегрузок в сети
- Хорошая производительность - 1800 л в час
- Рекордный напор воды - 100-150 м
- Встроенный конденсатор
- Корпус их нержавеющей стали не дает образоваться коррозии
- Проушины на корпусе позволяют удобно погружать и закреплять в воде насос при помощи троса (нельзя использовать для этих целей электрокабель изделия)