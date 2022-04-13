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Погружной скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-100У 14126
5.0
2
40 340 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-100У 14126
Арт. X16913999
5.0
2
Погружной скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-100У 14126
Погружной скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-100У 14126
Погружной скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-100У 14126
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-100У 14126
Погружной скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-100У 14126
Погружной скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-100У 14126

Погружной скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-100У 14126

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40 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X16913999
5.0
2

Характеристики

Производитель
Водолей
Страна производства
Украина
Родина бренда
Украина
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
40 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Бытовой центробежный погружной электронасос для скважин диаметром от 110 мм, с номинальным напором 100 метров, предназначен для перекачивания чистой воды в бытовых условиях.

    Преимущества

    • Электродвигатель мощностью 2050 Вт
    • Тепловое реле защищает двигатель от перегрузок в сети
    • Хорошая производительность - 1800 л в час
    • Рекордный напор воды - 100-150 м
    • Встроенный конденсатор
    • Корпус их нержавеющей стали не дает образоваться коррозии
    • Проушины на корпусе позволяют удобно погружать и закреплять в воде насос при помощи троса (нельзя использовать для этих целей электрокабель изделия)