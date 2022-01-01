Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насосная часть Беламос 3SP60/1.8
Найти аналог
Насосная часть
    Насосная часть Беламос 3SP60/1.8
    Арт. X3874282170

      Насосная часть Беламос 3SP60/1.8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3874282170

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Купить насосную часть для Беламос 3SP60/1.8 можно в качестве замены старой или запасной детали. Это комплектующее, предназначенное для установки в насосные станции одноименного производителя. Представляет собой кожух из нержавеющей стали цилиндрической формы, содержащий в себе другие важные части прибора - колесо, позволяющее безопасно транспортировать насос, и эжектор, непосредственно выбрасывающий всасываемую из скважины воду дальше по трубке и на поверхность. Насосная часть обладает износостойкостью, не поддается деформации при интенсивной нагрузке. Изготовлена из материалов высокого качества, эффективна, и при этом имеет доступную стоимость.

        Преимущества насосной части для Беламос 3SP60/1.8:

        • Практичная;
        • Выносливая;
        • Недорогая;
        • Функциональная.

        Комплектация:

        • Насосная часть;
        • Упаковка.