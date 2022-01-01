Насосная часть Беламос 3SP60/1.8

Купить насосную часть для Беламос 3SP60/1.8 можно в качестве замены старой или запасной детали. Это комплектующее, предназначенное для установки в насосные станции одноименного производителя. Представляет собой кожух из нержавеющей стали цилиндрической формы, содержащий в себе другие важные части прибора - колесо, позволяющее безопасно транспортировать насос, и эжектор, непосредственно выбрасывающий всасываемую из скважины воду дальше по трубке и на поверхность. Насосная часть обладает износостойкостью, не поддается деформации при интенсивной нагрузке. Изготовлена из материалов высокого качества, эффективна, и при этом имеет доступную стоимость.

Преимущества насосной части для Беламос 3SP60/1.8:

Практичная;

Выносливая;

Недорогая;

Функциональная.

Комплектация: