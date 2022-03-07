Станция водоснабжения Al-ko HW 3500 Inox Classic

Преимущества

Надежность

Экономный расход электроэнергии

Легкий ввод в эксплуатацию

Манометрический выключатель включает и выключает насос при достижении заданного давления

Низкий уровень шума

Защита от перегрева - долгий срок службы насосной станции Al-ko HW 3500 Inox Classic 112848

Корпус насоса из нержавеющей стали

Манометр для контроля давления

Объемный ресивер на 17 литров

Ножки для прочной и надёжной установки насосной станции

1-ступенчатый механизм подачи воды - производительность до 3400 л/ч

Диаметр впускного/выпускного отверстия: G1 (33.3 мм)

Давление включения/выключения: 2.0 бар / 3.0 бар

Насосная станция Al-ko HW 3500 Inox Classic 112848 поставляет чистую воду в загородные дома и в поливочную систему. Берет воду с глубины 8 метров. Отличается экономичным энергопотреблением, надежностью и долговечностью. Производительность равна 56 л/мин. Аппарат имеет ножки для надежной установки. Уровень шума насосной станции составляет 78 дБ. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали.