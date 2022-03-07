Станция водоснабжения Al-ko HW 3500 Inox Classic
Арт. X1692005
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция Al-ko HW 3500 Inox Classic 112848 поставляет чистую воду в загородные дома и в поливочную систему. Берет воду с глубины 8 метров. Отличается экономичным энергопотреблением, надежностью и долговечностью. Производительность равна 56 л/мин. Аппарат имеет ножки для надежной установки. Уровень шума насосной станции составляет 78 дБ. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали.
Преимущества
- Надежность
- Экономный расход электроэнергии
- Легкий ввод в эксплуатацию
- Манометрический выключатель включает и выключает насос при достижении заданного давления
- Низкий уровень шума
- Защита от перегрева - долгий срок службы насосной станции Al-ko HW 3500 Inox Classic 112848
- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Манометр для контроля давления
- Объемный ресивер на 17 литров
- Ножки для прочной и надёжной установки насосной станции
- 1-ступенчатый механизм подачи воды - производительность до 3400 л/ч
- Диаметр впускного/выпускного отверстия: G1 (33.3 мм)
- Давление включения/выключения: 2.0 бар / 3.0 бар