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Станция водоснабжения Al-ko HW 3500 Inox Classic
3.5
2
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Al-ko HW 3500 Inox Classic
    Арт. X1692005
    3.5
    2
    Станция водоснабжения Al-ko HW 3500 Inox Classic
    Станция водоснабжения Al-ko HW 3500 Inox Classic
    Станция водоснабжения Al-ko HW 3500 Inox Classic
      Станция водоснабжения Al-ko HW 3500 Inox Classic
      Станция водоснабжения Al-ko HW 3500 Inox Classic
      Станция водоснабжения Al-ko HW 3500 Inox Classic

      Станция водоснабжения Al-ko HW 3500 Inox Classic

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692005
      3.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция Al-ko HW 3500 Inox Classic 112848 поставляет чистую воду в загородные дома и в поливочную систему. Берет воду с глубины 8 метров. Отличается экономичным энергопотреблением, надежностью и долговечностью. Производительность равна 56 л/мин. Аппарат имеет ножки для надежной установки. Уровень шума насосной станции составляет 78 дБ. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Надежность
        • Экономный расход электроэнергии
        • Легкий ввод в эксплуатацию
        • Манометрический выключатель включает и выключает насос при достижении заданного давления
        • Низкий уровень шума
        • Защита от перегрева - долгий срок службы насосной станции Al-ko HW 3500 Inox Classic 112848
        • Корпус насоса из нержавеющей стали
        • Манометр для контроля давления
        • Объемный ресивер на 17 литров
        • Ножки для прочной и надёжной установки насосной станции
        • 1-ступенчатый механизм подачи воды - производительность до 3400 л/ч
        • Диаметр впускного/выпускного отверстия: G1 (33.3 мм)
        • Давление включения/выключения: 2.0 бар / 3.0 бар