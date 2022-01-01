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Станция водоснабжения Belamos BMS XI 06 ALL
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Belamos BMS XI 06 ALL
    Арт. X16920130
    Станция водоснабжения Belamos BMS XI 06 ALL

      Станция водоснабжения Belamos BMS XI 06 ALL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16920130

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция Belamos XI 06 ALL применяется для водоснабжения индивидуальных домов, поддержания давления в системе, а также для полива и орошения. Автоматически поддерживают заданное избыточное давление в водопроводе, независимо от объёма потребления воды или типа источника: колодца, скважины, центрального водопровода. Насосные станции XI 06 ALL оснащена гидроаккумулятором на 24 литра с управляющим реле давления, позволяющими обеспечить экономичный режим работы, а также некоторый запас воды на случай аварийного отключения электроэнергии. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, что делает его более эстетичным и долговечным в эксплуатации.

        Преимущества

        • Аппарат предназначен для длительного использования
        • Имеется мембранный бак объемом 24 литра
        • Защита двигателя от перегрева
        • Подача воды с глубины 8 метров
        • Простая эксплуатация