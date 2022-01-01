Станция водоснабжения Belamos BMS XI 06 ALL

Преимущества

Аппарат предназначен для длительного использования

Имеется мембранный бак объемом 24 литра

Защита двигателя от перегрева

Подача воды с глубины 8 метров

Простая эксплуатация

Насосная станция Belamos XI 06 ALL применяется для водоснабжения индивидуальных домов, поддержания давления в системе, а также для полива и орошения. Автоматически поддерживают заданное избыточное давление в водопроводе, независимо от объёма потребления воды или типа источника: колодца, скважины, центрального водопровода. Насосные станции XI 06 ALL оснащена гидроаккумулятором на 24 литра с управляющим реле давления, позволяющими обеспечить экономичный режим работы, а также некоторый запас воды на случай аварийного отключения электроэнергии. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, что делает его более эстетичным и долговечным в эксплуатации.