Станция водоснабжения Belamos BMS XI 06 ALL
Арт. X16920130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция Belamos XI 06 ALL применяется для водоснабжения индивидуальных домов, поддержания давления в системе, а также для полива и орошения. Автоматически поддерживают заданное избыточное давление в водопроводе, независимо от объёма потребления воды или типа источника: колодца, скважины, центрального водопровода. Насосные станции XI 06 ALL оснащена гидроаккумулятором на 24 литра с управляющим реле давления, позволяющими обеспечить экономичный режим работы, а также некоторый запас воды на случай аварийного отключения электроэнергии. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, что делает его более эстетичным и долговечным в эксплуатации.
Преимущества
- Аппарат предназначен для длительного использования
- Имеется мембранный бак объемом 24 литра
- Защита двигателя от перегрева
- Подача воды с глубины 8 метров
- Простая эксплуатация