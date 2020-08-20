Станция насосная Oasis SR 40/36C-19

Насосные станции «making oasis everywhere» используются для создания давления в водопроводной сети индивидуальных домов, дач, обеспечивая потребителю комфортное пользование водопроводом. Станции автоматически поддерживают давление в заданных пределах, независимо от типа источника: колодца, скважины, централизованного водопровода.

Преимущества