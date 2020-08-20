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Станция насосная Oasis SR 40/36C-19
5.0
4
6 990 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Станция водоснабжения Oasis SR 40/36C-19
Арт. Ю00000019584
5.0
4
Станция насосная Oasis SR 40/36C-19
Станция насосная Oasis SR 40/36C-19
  • Персональная скидка
Станция насосная Oasis SR 40/36C-19
Станция насосная Oasis SR 40/36C-19

Станция водоснабжения Oasis SR 40/36C-19

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6 990 ₽
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Цена интернет магазина
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  • меньше 10 шт
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. Ю00000019584
5.0
4

Характеристики

Производитель
Oasis
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Для повышения давления
Нет
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насосные станции «making oasis everywhere» используются для создания давления в водопроводной сети индивидуальных домов, дач, обеспечивая потребителю комфортное пользование водопроводом. Станции автоматически поддерживают давление в заданных пределах, независимо от типа источника: колодца, скважины, централизованного водопровода.

    Преимущества

    • Асинхронный однофазный электродвигатель с высоким КПД
    • Низкий уровень энергопотребления
    • Бесшумная работа Oasis 40/36C-19 4670004376591
    • Корпус насосной станции выполнен из чугуна
    • Автоматический режим работы
    • Корпус гидроаккумулятора выполнен из прочной углеродистой стали
    • Высокая частота вращения крыльчатки - 2850 об/мин
    • Система защиты электродвигателя
    • Способность к перекачиванию твердых частиц до 100 г/м3