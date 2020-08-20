Станция насосная Oasis SR 40/36C-19

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Станция водоснабжения Oasis SR 40/36C-19
Арт. Ю00000019584
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Насосные станции «making oasis everywhere» используются для создания давления в водопроводной сети индивидуальных домов, дач, обеспечивая потребителю комфортное пользование водопроводом. Станции автоматически поддерживают давление в заданных пределах, независимо от типа источника: колодца, скважины, централизованного водопровода.
Преимущества
- Асинхронный однофазный электродвигатель с высоким КПД
- Низкий уровень энергопотребления
- Бесшумная работа Oasis 40/36C-19 4670004376591
- Корпус насосной станции выполнен из чугуна
- Автоматический режим работы
- Корпус гидроаккумулятора выполнен из прочной углеродистой стали
- Высокая частота вращения крыльчатки - 2850 об/мин
- Система защиты электродвигателя
- Способность к перекачиванию твердых частиц до 100 г/м3