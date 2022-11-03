Насосная станция DENZEL PSХ1300, Х-Pro, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, подъем 48 м

Преимущества

Манометр для контроля давления жидкости в системе

Регулятор давления

Фильтр для фильтрации входящей жидкости

Корпус DENZEL PSХ1300 Х-Pro 97213 выполнен из ударопрочного пластика





Поверхностные самовсасывающие электронасосы центробежного типа с внешним эжектором предназначены для перекачивания воды, не содержащей абразивных частиц и длинноволокнистых включений. Насос данной серии идеально подходит для бытового водоснабжения дач, коттеджей, фермерских хозяйств из колодцев, скважин и других источников. Также используется в составе автоматических насосных станций водоснабжения и служит для обеспечения бесперебойной подачи воды в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем), а также для повышения давления в магистральном водопроводе.