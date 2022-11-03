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Насосная станция DENZEL PSХ1300, Х-Pro, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, подъем 48 м
5.0
1
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция DENZEL PSХ1300, Х-Pro, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, подъем 48 м
    Арт. mir-instrumenta_13787
    5.0
    1
    Насосная станция DENZEL PSХ1300, Х-Pro, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, подъем 48 м

    Насосная станция DENZEL PSХ1300, Х-Pro, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, подъем 48 м

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. mir-instrumenta_13787
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Вес, кг
    		16.3
    Частотное регулирование
    		без частотного регулирования
    Глубина всасывания/погружения, м
    		8
    Эжектор
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Поверхностные самовсасывающие электронасосы центробежного типа с внешним эжектором предназначены для перекачивания воды, не содержащей абразивных частиц и длинноволокнистых включений. Насос данной серии идеально подходит для бытового водоснабжения дач, коттеджей, фермерских хозяйств из колодцев, скважин и других источников. Также используется в составе автоматических насосных станций водоснабжения и служит для обеспечения бесперебойной подачи воды в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем), а также для повышения давления в магистральном водопроводе. 

      Преимущества

      • Манометр для контроля давления жидкости в системе
      • Регулятор давления
      • Фильтр для фильтрации входящей жидкости
      • Корпус DENZEL PSХ1300 Х-Pro 97213 выполнен из ударопрочного пластика