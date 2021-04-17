Преимущества

Гидроаккумулятор сглаживает гидроудары

Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении

Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде

Объем перекачиваемой воды - 60 л/мин

Подъем воды на высоту до 35 метров

Не требует особого обслуживания

Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания

Максимальный размер пропускаемых частиц: 0.8 мм

Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 4022 применяется на приусадебных участках или в частном доме для организации автономного водоснабжения или полива огорода. Гидроаккумулятор сглаживает гидроудары. Корпус насоса из нержавеющей стали гарантирует длительный срок службы. Благодаря двигателю мощностью 620 Вт подъем воды возможен на высоту до 35 метров. Для контроля рабочих параметров предусмотрен манометр.