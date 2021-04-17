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Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 4022
2.3
22
15 060 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 4022
Арт. X1692057
2.3
22
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 4022
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 4022
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 4022
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 4022
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 4022
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 4022
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 4022
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 4022

Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 4022

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15 060 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1692057
2.3
22

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Для повышения давления
Да
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 060 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 Н-24 4022 применяется на приусадебных участках или в частном доме для организации автономного водоснабжения или полива огорода. Гидроаккумулятор сглаживает гидроудары. Корпус насоса из нержавеющей стали гарантирует длительный срок службы. Благодаря двигателю мощностью 620 Вт подъем воды возможен на высоту до 35 метров. Для контроля рабочих параметров предусмотрен манометр.

    Преимущества

    • Гидроаккумулятор сглаживает гидроудары
    • Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении
    • Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
    • Объем перекачиваемой воды - 60 л/мин
    • Подъем воды на высоту до 35 метров
    • Не требует особого обслуживания
    • Агрегат оборудован встроенным эжектором для увеличения глубины всасывания
    • Максимальный размер пропускаемых частиц: 0.8 мм