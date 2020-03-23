Преимущества

Объем перекачиваемой воды - 60 л/мин

Не требует особого обслуживания

Подъем воды на высоту до 35 метров

Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде

Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении

Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021 применяется в частных домах или в саду для организации водоснабжения или полива. Постоянно поддерживает нужное давление для непрерывной подачи воды. Двигатель мощностью 620 Вт способствует подъему жидкости на высоту до 35 метров. Манометр позволяет визуально контролировать давления в системе. Агрегат оборудован гидроаккумулятором вместительностью 24 л и встроенным эжектором, который увеличивает глубину всасывания до 8 метров.