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Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021
Арт. X1692045
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021 применяется в частных домах или в саду для организации водоснабжения или полива. Постоянно поддерживает нужное давление для непрерывной подачи воды. Двигатель мощностью 620 Вт способствует подъему жидкости на высоту до 35 метров. Манометр позволяет визуально контролировать давления в системе. Агрегат оборудован гидроаккумулятором вместительностью 24 л и встроенным эжектором, который увеличивает глубину всасывания до 8 метров.
Преимущества
- Объем перекачиваемой воды - 60 л/мин
- Не требует особого обслуживания
- Подъем воды на высоту до 35 метров
- Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении