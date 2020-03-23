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Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021
3.2
31
13 340 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021
Арт. X1692045
3.2
31
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021
  • Персональная скидка
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021
Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021

Насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021

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13 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1692045
3.2
31

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Для повышения давления
Да
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Автоматическая насосная станция Джилекс Джамбо 60/35 П-24 4021 применяется в частных домах или в саду для организации водоснабжения или полива. Постоянно поддерживает нужное давление для непрерывной подачи воды. Двигатель мощностью 620 Вт способствует подъему жидкости на высоту до 35 метров. Манометр позволяет визуально контролировать давления в системе. Агрегат оборудован гидроаккумулятором вместительностью 24 л и встроенным эжектором, который увеличивает глубину всасывания до 8 метров.

    Преимущества

    • Объем перекачиваемой воды - 60 л/мин
    • Не требует особого обслуживания
    • Подъем воды на высоту до 35 метров
    • Насос-автомат поставляется в полностью готовом к использованию виде
    • Реле давления регулирует работу насоса, включая его при понижении давления и выключая при повышении