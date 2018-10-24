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Станция водоснабжения Джилекс Тополь 45/28 Ч-14 4101
4.7
3
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Джилекс Тополь 45/28 Ч-14 4101
    Арт. X16920139
    4.7
    3
    Станция водоснабжения Джилекс Тополь 45/28 Ч-14 4101
    Станция водоснабжения Джилекс Тополь 45/28 Ч-14 4101
      Станция водоснабжения Джилекс Тополь 45/28 Ч-14 4101
      Станция водоснабжения Джилекс Тополь 45/28 Ч-14 4101

      Станция водоснабжения Джилекс Тополь 45/28 Ч-14 4101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16920139
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насос-автомат Тополь 45/28 Ч-14 используется на приусадебных участках для организации водоснабжения и орошения. Корпус изготовлен из высокопрочного материала - чугуна. Производительность данной модели составляет 45 л/мин. Объем ресивера - 14 литров.

        Преимущества

        • Электродвигатель мощностью 500 Вт способствует перекачиванию 45 литров жидкости в минуту
        • Корпус насосной части изготовлен из чугуна
        • Специальные ножки с отверстием для крепления способствуют надежности установки станции
        • Мембрана насоса-автомата Тополь 45/28 Ч-14 выполнена из бутилкаучука, который легко "переносит" изменение температур