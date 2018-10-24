Станция водоснабжения Джилекс Тополь 45/28 Ч-14 4101

Преимущества

Электродвигатель мощностью 500 Вт способствует перекачиванию 45 литров жидкости в минуту

Корпус насосной части изготовлен из чугуна

Специальные ножки с отверстием для крепления способствуют надежности установки станции

Мембрана насоса-автомата Тополь 45/28 Ч-14 выполнена из бутилкаучука, который легко "переносит" изменение температур

Насос-автомат Тополь 45/28 Ч-14 используется на приусадебных участках для организации водоснабжения и орошения. Корпус изготовлен из высокопрочного материала - чугуна. Производительность данной модели составляет 45 л/мин. Объем ресивера - 14 литров.