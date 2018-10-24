Станция водоснабжения Джилекс Тополь 45/28 Ч-14 4101
Арт. X16920139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насос-автомат Тополь 45/28 Ч-14 используется на приусадебных участках для организации водоснабжения и орошения. Корпус изготовлен из высокопрочного материала - чугуна. Производительность данной модели составляет 45 л/мин. Объем ресивера - 14 литров.
Преимущества
- Электродвигатель мощностью 500 Вт способствует перекачиванию 45 литров жидкости в минуту
- Корпус насосной части изготовлен из чугуна
- Специальные ножки с отверстием для крепления способствуют надежности установки станции
- Мембрана насоса-автомата Тополь 45/28 Ч-14 выполнена из бутилкаучука, который легко "переносит" изменение температур