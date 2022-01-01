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Станция водоснабжения Wilo PW-252 EA
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Wilo PW-252 EA
    Арт. X1692094
    Станция водоснабжения Wilo PW-252 EA

      Станция водоснабжения Wilo PW-252 EA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692094

      Характеристики

      Производитель
      		Wilo
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос WILO PW-252EA 3059267 предназначен для подачи воды из колодцев и других источников, а также для повышения давления в системах водоснабжения Благодаря прочному корпусу, прослужит долгие годы. Имеет встроенную тепловую защиту двигателя. Не требует специализированного обслуживания, прост и удобен в эксплуатации.

        Преимущества:

        • Надежный корпус WILO PW-252EA 3059267
        • Устойчив к коррозии
        • Длительный срок службы
        • Низкий уровень шума
        • Защита от перегрева
        • Простота обслуживания
        • Перекачка воды под высоким давление