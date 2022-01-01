Станция водоснабжения Wilo PW-252 EA
Арт. X1692094
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насос WILO PW-252EA 3059267 предназначен для подачи воды из колодцев и других источников, а также для повышения давления в системах водоснабжения Благодаря прочному корпусу, прослужит долгие годы. Имеет встроенную тепловую защиту двигателя. Не требует специализированного обслуживания, прост и удобен в эксплуатации.
Преимущества:
- Надежный корпус WILO PW-252EA 3059267
- Устойчив к коррозии
- Длительный срок службы
- Низкий уровень шума
- Защита от перегрева
- Простота обслуживания
- Перекачка воды под высоким давление