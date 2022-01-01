Станция водоснабжения Wilo PW-252 EA

Преимущества:

Надежный корпус WILO PW-252EA 3059267

Устойчив к коррозии

Длительный срок службы

Низкий уровень шума

Защита от перегрева

Простота обслуживания

Перекачка воды под высоким давление

Насос WILO PW-252EA 3059267 предназначен для подачи воды из колодцев и других источников, а также для повышения давления в системах водоснабжения Благодаря прочному корпусу, прослужит долгие годы. Имеет встроенную тепловую защиту двигателя. Не требует специализированного обслуживания, прост и удобен в эксплуатации.