Детали проточной части выполнены из чугуна.

Уплотнение вала -- торцевое.

Конструкция позволяет разворачивать напорный патрубок и производить работу насоса в вертикальном положении.

Насосный агрегат моноблочный резьбовой Calpeda NM 20/160A 230/400/50 Hz центробежный моноблочный одноступенчатый. Предназначен для перекачки воды со взвешенными механическими примесями не более 0,1% по объему, с размером частиц не более 0,2 мм и температурой от 0 до 90° С. Особенности и преимущества: