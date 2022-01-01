Насосный агрегат моноблочный резьбовой Calpeda NM 20/160A 230/400/50 Hz
Арт. rutector_100031765
Характеристики
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Производитель
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосный агрегат моноблочный резьбовой Calpeda NM 20/160A 230/400/50 Hz центробежный моноблочный одноступенчатый. Предназначен для перекачки воды со взвешенными механическими примесями не более 0,1% по объему, с размером частиц не более 0,2 мм и температурой от 0 до 90° С. Особенности и преимущества:
- Детали проточной части выполнены из чугуна.
- Уплотнение вала -- торцевое.
- Конструкция позволяет разворачивать напорный патрубок и производить работу насоса в вертикальном положении.