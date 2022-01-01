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Насосный агрегат моноблочный резьбовой Calpeda NM 2/A 230/400/50 Hz
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Поверхностные насосы
    Насосный агрегат моноблочный резьбовой Calpeda NM 2/A 230/400/50 Hz
    Арт. rutector_100381761
    Насосный агрегат моноблочный резьбовой Calpeda NM 2/A 230/400/50 Hz

      Насосный агрегат моноблочный резьбовой Calpeda NM 2/A 230/400/50 Hz

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100381761

      Характеристики

      Производитель
      		Calpeda
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насосный агрегат моноблочный резьбовой Calpeda NM 2/A 230/400/50 Hz центробежный моноблочный одноступенчатый. Предназначен для перекачки воды со взвешенными механическими примесями не более 0,1% по объему, с размером частиц не более 0,2 мм и температурой от 0 до 90° С. Особенности и преимущества:
        • Детали проточной части выполнены из чугуна.
        • Уплотнение вала -- торцевое.
        • Конструкция позволяет разворачивать напорный патрубок и производить работу насоса в вертикальном положении.