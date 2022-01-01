Моноблочный с вихревым рабочим колесом.

Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо - из латуни.

Уплотнение вала - торцевое.

Насосный агрегат вихревого типа Calpeda TP 78 230/400/50 Hz для чистых жидкостей температурой до 90° С, не содержащих абразивных и взвешенных частиц; для повышения давления, подаваемого из распределительной сети; применяются в системах водоснабжения, охлаждения, кондиционирования, циркуляции и питания котлов. Особенности и преимущества: