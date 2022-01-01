Моноблочный центробежный с открытым рабочим колесом отодвинутым назад.

Корпус насоса выполнен из чугуна;

Рабочее колесо - из латуни.

Насосы для загрязненной воды Calpeda C-22/1E для чистой и слегка загрязненной воды с взвешенными частицами с диаметром до 4 мм температурой до 90° С. Особенности и преимущества: