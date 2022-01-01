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Насосы для загрязненной воды Calpeda C-4/1/A
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Насосы для загрязненной воды Calpeda C-4/1/A
    Арт. rutector_100501783
    Насосы для загрязненной воды Calpeda C-4/1/A

      Насосы для загрязненной воды Calpeda C-4/1/A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100501783

      Характеристики

      Производитель
      		Calpeda
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насосы для загрязненной воды Calpeda C-4/1/A для чистой и слегка загрязненной воды с взвешенными частицами с диаметром до 4 мм температурой до 90° С. Особенности и преимущества:
        • Моноблочный центробежный с открытым рабочим колесом отодвинутым назад.
        • Корпус насоса выполнен из чугуна; рабочее колесо - из латуни.