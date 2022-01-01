Насосы для загрязненной воды Calpeda C-4/1/A
Арт. rutector_100501783
Характеристики
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Производитель
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосы для загрязненной воды Calpeda C-4/1/A для чистой и слегка загрязненной воды с взвешенными частицами с диаметром до 4 мм температурой до 90° С. Особенности и преимущества:
- Моноблочный центробежный с открытым рабочим колесом отодвинутым назад.
- Корпус насоса выполнен из чугуна; рабочее колесо - из латуни.