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Наст. комп. для смес. Fusitek ВР 20Х1/2 (FT05101)
5.0
2
218 ₽
Крепления полипропиленовые
    Наст. комп. для смес. Fusitek ВР 20Х1/2 (FT05101)
    Арт. X428900049
    5.0
    2
    Наст. комп. для смес. Fusitek ВР 20Х1/2 (FT05101)

      Наст. комп. для смес. Fusitek ВР 20Х1/2 (FT05101)

      218 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X428900049
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		угол
      Материал
      		латунь, полипропилен
      Все характеристики
      218 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Крепление под смеситель FUSITEK ВР 20Х1/2 (FT05101) применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, системах подачи и транспортировки питьевой воды, системах кондиционирования, напорных трубопроводах.

        Преимущества

        • Стандарты: ГОСТ 32415-2013 / DIN 8077-8078 / EN ISO 15874:2004
        • Материал: ППР тип 3 / латунь марки CW617N