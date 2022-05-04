Наст. комп. для смес. Fusitek ВР 20Х1/2 (FT05101)
Арт. X428900049
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|угол
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Материал
|латунь, полипропилен
- Крепление под смеситель FUSITEK ВР 20Х1/2 (FT05101) применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, системах подачи и транспортировки питьевой воды, системах кондиционирования, напорных трубопроводах.
Преимущества
- Стандарты: ГОСТ 32415-2013 / DIN 8077-8078 / EN ISO 15874:2004
- Материал: ППР тип 3 / латунь марки CW617N