Наст. комп. для смес. Fusitek ВР 20Х1/2 (FT05101)

Преимущества

Стандарты: ГОСТ 32415-2013 / DIN 8077-8078 / EN ISO 15874:2004

Материал: ППР тип 3 / латунь марки CW617N

Крепление под смеситель FUSITEK ВР 20Х1/2 (FT05101) применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, системах подачи и транспортировки питьевой воды, системах кондиционирования, напорных трубопроводах.