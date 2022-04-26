Наушники с сеткой Husqvarna 5056653-58

Преимущества

Наушники оснащены защитной сеткой для безопасности лица и предотвращения попадания травы или других частиц

Для повышения безопасности рекомендуется использовать вместе с защитными очками

Можно дополнительно установить козырек для защиты от солнца

Защитные наушники Husqvarna 5056653-58 с сетчатой маской предохраняют органы слуха от шума при стрижке травы и выполнении других работ.