Наушники с сеткой Husqvarna 5056653-58
Арт. X1881433115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Регулировка длины
|Да
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Крепление на каску
|Нет
- Защитные наушники Husqvarna 5056653-58 с сетчатой маской предохраняют органы слуха от шума при стрижке травы и выполнении других работ.
Преимущества
- Наушники оснащены защитной сеткой для безопасности лица и предотвращения попадания травы или других частиц
- Для повышения безопасности рекомендуется использовать вместе с защитными очками
- Можно дополнительно установить козырек для защиты от солнца