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Наушники с сеткой Husqvarna 5056653-58
5.0
2
Найти аналог
Наушники
    Наушники с сеткой Husqvarna 5056653-58
    Арт. X1881433115
    5.0
    2
    Наушники с сеткой Husqvarna 5056653-58
    Наушники с сеткой Husqvarna 5056653-58
    Наушники с сеткой Husqvarna 5056653-58
      Наушники с сеткой Husqvarna 5056653-58
      Наушники с сеткой Husqvarna 5056653-58
      Наушники с сеткой Husqvarna 5056653-58

      Наушники с сеткой Husqvarna 5056653-58

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1881433115
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Регулировка длины
      		Да
      Крепление на каску
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защитные наушники Husqvarna 5056653-58 с сетчатой маской предохраняют органы слуха от шума при стрижке травы и выполнении других работ.

        Преимущества

        • Наушники оснащены защитной сеткой для безопасности лица и предотвращения попадания травы или других частиц
        • Для повышения безопасности рекомендуется использовать вместе с защитными очками
        • Можно дополнительно установить козырек для защиты от солнца