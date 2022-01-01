Наушники защитные от шума Unisaw Professional Quality

Преимущества

Применяются при работе со строительным оборудованием, бензомоторным инструментом

Соответствуют требованиям европейских стандартов

Противошумные наушники предназначены для индивидуальной защиты органов слуха от громких звуков и продолжительного воздействия уровня звукового давления свыше 23 дБ.