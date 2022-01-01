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Наушники защитные от шума Unisaw Professional Quality
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Наушники
    Наушники защитные от шума Unisaw Professional Quality
    Арт. 1128344
    Наушники защитные от шума Unisaw Professional Quality

      Наушники защитные от шума Unisaw Professional Quality

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128344

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Регулировка длины
      		Нет
      Крепление на каску
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Противошумные наушники предназначены для индивидуальной защиты органов слуха от громких звуков и продолжительного воздействия уровня звукового давления свыше 23 дБ.

        Преимущества

        • Применяются при работе со строительным оборудованием, бензомоторным инструментом
        • Соответствуют требованиям европейских стандартов