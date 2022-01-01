Наушники защитные от шума Unisaw Professional Quality
Арт. 1128344
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Регулировка длины
|Нет
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Крепление на каску
|Нет
- Противошумные наушники предназначены для индивидуальной защиты органов слуха от громких звуков и продолжительного воздействия уровня звукового давления свыше 23 дБ.
Преимущества
- Применяются при работе со строительным оборудованием, бензомоторным инструментом
- Соответствуют требованиям европейских стандартов