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Наушники противошумные для ушей Unisaw Professional Quality SPRO-19616
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Наушники
    Наушники противошумные для ушей Unisaw Professional Quality SPRO-19616
    Арт. 1128355
    Наушники противошумные для ушей Unisaw Professional Quality SPRO-19616
    Наушники противошумные для ушей Unisaw Professional Quality SPRO-19616
      Наушники противошумные для ушей Unisaw Professional Quality SPRO-19616
      Наушники противошумные для ушей Unisaw Professional Quality SPRO-19616

      Наушники противошумные для ушей Unisaw Professional Quality SPRO-19616

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128355

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Регулировка длины
      		Да
      Крепление на каску
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Противошумные наушники предназначены для индивидуальной защиты органов слуха от громких звуков и продолжительного воздействия уровня звукового давления свыше 25 дБ.

        Преимущества

        • Применяются при работе со строительным оборудованием, бензомоторным инструментом и т.д
        • Соответствуют требованиям европейских стандартов