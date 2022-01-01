Наушники противошумные для ушей Unisaw Professional Quality SPRO-19616

Преимущества

Применяются при работе со строительным оборудованием, бензомоторным инструментом и т.д

Соответствуют требованиям европейских стандартов

Противошумные наушники предназначены для индивидуальной защиты органов слуха от громких звуков и продолжительного воздействия уровня звукового давления свыше 25 дБ.