Преимущества

Регулируемый термостат

3 режима нагрева

Защита от перегрева

Эргономичный дизайн

Высокоустойчивый корпус

Масляный радиатор Neoclima NC 9309 - электрический прибор бытового назначения, предназначенный для отопления небольших помещений. Удобные ручки управления обеспечивают простоту и легкость настройки радиатора. Мощности 2000 Вт вполне достаточно, чтобы обогреть помещение площадью до 20 м2. Этот компактный и легкий прибор оснащен колесиками для более удобного перемещения.