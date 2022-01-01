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Масляный радиатор Neoclima NC 9309
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Neoclima NC 9309
    Арт. О00000032221
    Масляный радиатор Neoclima NC 9309
    Масляный радиатор Neoclima NC 9309
    Масляный радиатор Neoclima NC 9309
    Масляный радиатор Neoclima NC 9309
    Масляный радиатор Neoclima NC 9309
    Масляный радиатор Neoclima NC 9309
    Масляный радиатор Neoclima NC 9309
      Масляный радиатор Neoclima NC 9309
      Масляный радиатор Neoclima NC 9309
      Масляный радиатор Neoclima NC 9309
      Масляный радиатор Neoclima NC 9309
      Масляный радиатор Neoclima NC 9309
      Масляный радиатор Neoclima NC 9309
      Масляный радиатор Neoclima NC 9309

      Масляный радиатор Neoclima NC 9309

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032221

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масляный радиатор Neoclima NC 9309 - электрический прибор бытового назначения, предназначенный для отопления небольших помещений. Удобные ручки управления обеспечивают простоту и легкость настройки радиатора. Мощности 2000 Вт вполне достаточно, чтобы обогреть помещение площадью до 20 м2. Этот компактный и легкий прибор оснащен колесиками для более удобного перемещения.

        Преимущества

        • Регулируемый термостат
        • 3 режима нагрева
        • Защита от перегрева
        • Эргономичный дизайн
        • Высокоустойчивый корпус