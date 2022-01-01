Масляный радиатор Neoclima NC 9311
Арт. О00000032222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
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- Масляный радиатор Neoclima NC 9311 - электрический прибор бытового назначения, предназначенный для отопления небольших помещений. Имеет регулируемый термостат и 3 ступени мощности на выбор. Удобные ручки управления обеспечивают простоту и легкость настройки радиатора. Этот компактный и легкий прибор оснащен колесиками для более удобного перемещения.
Преимущества
- Регулируемый термостат
- 3 режима нагрева
- Защита от перегрева
- Эргономичный дизайн
- Высокоустойчивый корпус