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Масляный радиатор Neoclima NC 9311
4 370 ₽
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Neoclima NC 9311
    Арт. О00000032222
    Масляный радиатор Neoclima NC 9311

      Масляный радиатор Neoclima NC 9311

      4 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032222

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      4 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масляный радиатор Neoclima NC 9311 - электрический прибор бытового назначения, предназначенный для отопления небольших помещений. Имеет регулируемый термостат и 3 ступени мощности на выбор. Удобные ручки управления обеспечивают простоту и легкость настройки радиатора. Этот компактный и легкий прибор оснащен колесиками для более удобного перемещения.

        Преимущества

        • Регулируемый термостат
        • 3 режима нагрева
        • Защита от перегрева
        • Эргономичный дизайн
        • Высокоустойчивый корпус