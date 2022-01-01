Инфракрасный обогреватель NeoClima QH-1500WS
Арт. О00000032223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Вес, кг
|1.1
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Габариты, мм
|500x150x120
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- Персональная скидка
- Кварцевый обогреватель Neoclima QH-1500WS - простой, лаконичный и удобный в эксплуатации, позволяет регулировать интенсивность обогрева помещения в зависимости от исходной температуры воздуха и климатических требований пользователей. Защита от перегрева исключает преждевременный износ прибора и продлевает срок его службы, а также сводит до минимума вероятность возникновения аварийной ситуации.
Преимущества
- Не сжигает кислород
- Малый вес и компактные размеры
- 3 кварцевых нагревательных элемента
- 3 ступени мощности:500/1000/1500Вт
- Защитная решетка
- Защита от перегрева
- Удобная регулировка уровней мощности
- Настенный монтаж