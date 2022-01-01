Инфракрасный обогреватель NeoClima QH-1500WS

Преимущества

Не сжигает кислород

Малый вес и компактные размеры

3 кварцевых нагревательных элемента

3 ступени мощности:500/1000/1500Вт

Защитная решетка

Защита от перегрева

Удобная регулировка уровней мощности

Настенный монтаж

Кварцевый обогреватель Neoclima QH-1500WS - простой, лаконичный и удобный в эксплуатации, позволяет регулировать интенсивность обогрева помещения в зависимости от исходной температуры воздуха и климатических требований пользователей. Защита от перегрева исключает преждевременный износ прибора и продлевает срок его службы, а также сводит до минимума вероятность возникновения аварийной ситуации.