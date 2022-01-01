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Инфракрасный обогреватель NeoClima QH-1500WS
1 860 ₽
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель NeoClima QH-1500WS
    Арт. О00000032223
    Инфракрасный обогреватель NeoClima QH-1500WS
    Инфракрасный обогреватель NeoClima QH-1500WS
      Инфракрасный обогреватель NeoClima QH-1500WS
      Инфракрасный обогреватель NeoClima QH-1500WS

      Инфракрасный обогреватель NeoClima QH-1500WS

      1 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032223

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Вес, кг
      		1.1
      Габариты, мм
      		500x150x120
      Все характеристики
      1 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кварцевый обогреватель Neoclima QH-1500WS - простой, лаконичный и удобный в эксплуатации, позволяет регулировать интенсивность обогрева помещения в зависимости от исходной температуры воздуха и климатических требований пользователей. Защита от перегрева исключает преждевременный износ прибора и продлевает срок его службы, а также сводит до минимума вероятность возникновения аварийной ситуации.

        Преимущества

        • Не сжигает кислород
        • Малый вес и компактные размеры
        • 3 кварцевых нагревательных элемента
        • 3 ступени мощности:500/1000/1500Вт
        • Защитная решетка
        • Защита от перегрева
        • Удобная регулировка уровней мощности
        • Настенный монтаж