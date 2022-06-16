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Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-24
4.5
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-24
    Арт. О00000009235
    4.5
    2
    Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-24

      Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009235
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Частота, Гц
      		50
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-24 оснащена мощным малошумным двигателем. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН, который изготовлен из нержавеющей стали. Внутренний стальной защитный кожух не позволяет нагреваться корпусу пушки. В данной модели предусмотрено два режима нагрева. Устройство используют для обогрева небольших производственных и складских помещений, поддержания необходимых температур в помещениях.

        Преимущества

        • 2 режима нагрева
        • Малошумный двигатель
        • Эффективный нагрев входящего воздуха (+30 градусов)
        • Антивандальное исполнение
        • Удобная ручка перемещения с антискользящей резиновой накладкой
        • Устойчивые ножки
        • Все степени безопасности
        • Электрический провод и вилка в комплекте
        • Внутренний стальной защитный кожух не позволяет нагреваться корпусу прибора
        • Автоматическое поддержание заданной температуры
        • Вилка встраиваемая 32А-400В на блоке управления; кабель питания без вилки 1.2 м
        • Капиллярный термостат
        • Функция принудительного обдува