Преимущества

2 режима нагрева

Малошумный двигатель

Эффективный нагрев входящего воздуха (+30 градусов)

Антивандальное исполнение

Удобная ручка перемещения с антискользящей резиновой накладкой

Устойчивые ножки

Все степени безопасности

Электрический провод и вилка в комплекте

Внутренний стальной защитный кожух не позволяет нагреваться корпусу прибора

Автоматическое поддержание заданной температуры

Вилка встраиваемая 32А-400В на блоке управления; кабель питания без вилки 1.2 м

Капиллярный термостат

Функция принудительного обдува

Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-24 оснащена мощным малошумным двигателем. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН, который изготовлен из нержавеющей стали. Внутренний стальной защитный кожух не позволяет нагреваться корпусу пушки. В данной модели предусмотрено два режима нагрева. Устройство используют для обогрева небольших производственных и складских помещений, поддержания необходимых температур в помещениях.