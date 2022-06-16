Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-24
Арт. О00000009235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Частота, Гц
|50
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
- Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-24 оснащена мощным малошумным двигателем. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН, который изготовлен из нержавеющей стали. Внутренний стальной защитный кожух не позволяет нагреваться корпусу пушки. В данной модели предусмотрено два режима нагрева. Устройство используют для обогрева небольших производственных и складских помещений, поддержания необходимых температур в помещениях.
Преимущества
- 2 режима нагрева
- Малошумный двигатель
- Эффективный нагрев входящего воздуха (+30 градусов)
- Антивандальное исполнение
- Удобная ручка перемещения с антискользящей резиновой накладкой
- Устойчивые ножки
- Все степени безопасности
- Электрический провод и вилка в комплекте
- Внутренний стальной защитный кожух не позволяет нагреваться корпусу прибора
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- Вилка встраиваемая 32А-400В на блоке управления; кабель питания без вилки 1.2 м
- Капиллярный термостат
- Функция принудительного обдува